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Văn hóa - Giải trí

"Casino Royal" tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Ra mắt năm 2006, "Casino Royale" đánh dấu lần đầu Daniel Craig vào vai James Bond, mở ra bước ngoặt cho thương hiệu 007 với hình tượng điệp viên gai góc, giàu chiều sâu tâm lý hơn.

Một James Bond khác biệt so với hình ảnh quen thuộc

Ngày 14/11/2006, "Casino Royale" được lựa chọn cho buổi công chiếu Hoàng gia tại Leicester Square, London. Đây là bộ phim James Bond thứ 21 do Eon Productions thực hiện, đồng thời mở đầu kỷ nguyên Daniel Craig trong vai điệp viên 007. Tác phẩm ra mắt tại các rạp ở Anh hai ngày sau đó và tiếp tục phát hành tại Mỹ vào ngày 17/11.

Casino Royal tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig - Ảnh 1.

Cuộc đấu trí trên bàn poker là trung tâm nhiệm vụ đầu tiên của Bond sau khi được trao tư cách điệp viên 00 (Ảnh: NSX)

Trước thời điểm này, James Bond đã trở thành một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh đại chúng, qua diễn xuất của Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton và Pierce Brosnan. Hình ảnh điệp viên lịch lãm, tự tin, luôn làm chủ tình huống cùng những thiết bị công nghệ hiện đại đã trở thành dấu ấn quen thuộc.

Tuy nhiên, đến giữa những năm 2000, các nhà sản xuất nhận thấy thương hiệu cần một hướng tiếp cận mới. Thay vì tiếp tục xây dựng một Bond đã thành danh, "Casino Royale" đưa câu chuyện trở về thời điểm nhân vật vừa được trao tư cách điệp viên 00. Khán giả chứng kiến một James Bond trẻ tuổi, nóng nảy, đôi khi thiếu thận trọng và vẫn đang học cách kiểm soát cảm xúc.

Casino Royal tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig - Ảnh 2.

Poster phiên bản 4K của "Casino Royale" nhân dịp kỷ niệm 20 năm (Ảnh: NSX)

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ian Fleming xuất bản năm 1953, bộ phim xoay quanh nhiệm vụ đầu tiên của Bond sau khi trở thành điệp viên 007. Anh phải đối đầu với Le Chiffre, nhân vật tìm cách huy động tiền thông qua một ván poker có giá trị lớn tại sòng bạc "Casino Royale". Cuộc đấu trí trên bàn bài không chỉ là thử thách về năng lực mà còn đưa Bond vào những lựa chọn liên quan đến lòng tin, tình cảm và trách nhiệm.

Daniel Craig và diện mạo giàu chiều sâu của điệp viên 007

Việc lựa chọn Daniel Craig từng gây nhiều tranh luận. Với mái tóc vàng, vóc dáng chắc khỏe và diện mạo khác biệt so với hình dung truyền thống về James Bond, nam diễn viên không nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu. Tuy nhiên, nhà sản xuất Barbara Broccoli và đạo diễn Martin Campbell tin rằng Craig có khả năng thể hiện cả sức mạnh thể chất lẫn những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật.

Casino Royal tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig - Ảnh 3.

Daniel Craig trong vai điệp viên 007, mở đầu kỷ nguyên mới của thương hiệu James Bond (Ảnh: NSX)

Trong vai diễn này, Craig không cố gắng tái hiện phong thái của những người tiền nhiệm. Anh xây dựng một Bond cứng rắn nhưng có thể mắc sai lầm, lạnh lùng nhưng vẫn chịu tác động từ những biến cố tình cảm. Những cảnh hành động trực diện, đặc biệt là cuộc truy đuổi tại công trường xây dựng, góp phần tạo nên hình ảnh một điệp viên gần với thực tế hơn.

Casino Royal tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig - Ảnh 4.

Daniel Craig và Eva Green trong vai James Bond và Vesper Lynd (Ảnh: NSX)

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Bond và Vesper Lynd do Eva Green thủ vai là yếu tố quan trọng tạo chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Vesper không chỉ là nhân vật đồng hành mà còn là người khiến Bond phải đối diện với những vấn đề về niềm tin và tình yêu. Sự xuất hiện của Mads Mikkelsen trong vai phản diện Le Chiffre và Judi Dench trong vai M cũng góp phần tạo nên một dàn nhân vật có cá tính rõ nét.

Di sản của một cuộc đổi mới thành công

Với kinh phí sản xuất khoảng 150 triệu USD, "Casino Royale" thu về hơn 606 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ cách kết hợp giữa hành động, tâm lý và nhịp kể chặt chẽ. Tác phẩm cũng nhận được các đề cử tại BAFTA năm 2007, trong đó có hạng mục Kịch bản chuyển thể và Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt.

Casino Royal tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig - Ảnh 5.

Những pha hành động trực diện góp phần tạo nên hình ảnh James Bond gai góc hơn (Ảnh: NSX)

Âm nhạc là một phần khác góp sức tạo nên bản sắc của bộ phim. Ca khúc chủ đề You Know My Name do Chris Cornell sáng tác và thể hiện, kết hợp cùng phần nhạc phim của David Arnold, mang đến sắc thái mạnh mẽ, quyết liệt, phù hợp với hình ảnh James Bond mới.

Casino Royal tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig - Ảnh 6.

Cảnh hành động tại công trường xây dựng gây ấn tượng với những pha truy đuổi và nhào lộn được dàn dựng công phu (Ảnh: NSX)

Sau "Casino Royale", Daniel Craig tiếp tục đảm nhận vai 007 trong Quantum of Solace, Skyfall, Spectre và No Time to Die. Năm tác phẩm tạo thành một hành trình tương đối liền mạch, cho phép khán giả theo dõi sự thay đổi của nhân vật qua nhiều giai đoạn, từ một điệp viên trẻ đến người đàn ông phải đối diện với mất mát và những lựa chọn khó khăn.

Casino Royal tròn 20 năm: Bước ngoặt định hình James Bond thế hệ Daniel Craig - Ảnh 7.

Các cảnh quay được thực hiện tại Cộng hòa Czech, Bahamas, Italy và Anh, tạo nên những bối cảnh đa dạng cho hành trình của James Bond (Ảnh: NSX)

Dịp kỷ niệm 20 năm, "Casino Royale" được đưa trở lại một số rạp tại Anh từ tháng 10/2026 dưới định dạng 4K. Việc tái phát hành không chỉ tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại tác phẩm trên màn ảnh rộng, mà còn gợi nhắc về một cột mốc quan trọng trong lịch sử thương hiệu 007.

Hai thập niên sau ngày ra mắt, giá trị của "Casino Royale" vẫn nằm ở cách bộ phim chứng minh rằng một biểu tượng lâu đời có thể được kể lại bằng ngôn ngữ mới mà không đánh mất bản sắc. Qua Daniel Craig, James Bond không còn chỉ là hình mẫu điệp viên hoàn hảo, mà trở thành một nhân vật có giới hạn, có tổn thương và có khả năng thay đổi.

Nguồn: TTXVN

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