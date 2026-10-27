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Thể thao

Real Madrid đánh bại Barcelona, thắng trận El Clásico

THIÊN BÌNH
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Real Madrid giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Camp Nou của Barcelona, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng La Liga xuống còn 3 điểm.

Real Madrid đánh bại Barcelona, thắng trận El Clásico- Ảnh 1.

Mbappé mở tỈ số ở phút 41 (Ảnh: Reuters)

Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ở trận El Clásico diễn ra ngày 25/10. Kylian Mbappé lập cú đúp, giúp đội bóng của HLV José Mourinho giành chiến thắng quan trọng trên sân khách. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa này.

Mbappé mở tỉ số ở phút 41. Tiền đạo người Pháp tận dụng tình huống phá bóng không tốt của hàng thủ Barcelona để đưa Real Madrid vượt lên. Tuy nhiên, đội chủ nhà không dễ dàng chấp nhận thất bại. Sang hiệp hai, Raphinha ghi bàn gỡ hòa ở phút 61, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Real Madrid đánh bại Barcelona, thắng trận El Clásico- Ảnh 2.

Mbappé hoàn tất cú đúp, chạm mốc 100 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 88, Eduardo Camavinga phối hợp cùng các đồng đội trước khi kiến tạo để Mbappé hoàn tất cú đúp. Bàn thắng này ấn định tỉ số 2-1 cho Real Madrid. Đồng thời, Mbappé chạm mốc 100 bàn thắng trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chiến thắng giúp Real Madrid rút ngắn khoảng cách với Barcelona xuống còn 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Đáng chú ý, kết quả này cũng chấm dứt chuỗi khởi đầu bất bại của đội bóng xứ Catalonia tại giải đấu mùa này. Vì vậy, cuộc đua vô địch tiếp tục trở nên hấp dẫn sau trận El Clásico đầu tiên của mùa giải.

Nguồn: Reuters, Al Jazeera, Real Madrid

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