Real Madrid đánh bại Barcelona tại Camp Nou, Mbappé lập cú đúp

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid giành chiến thắng kịch tính

Trận El Clásico đầu tiên của mùa giải 2026–2027 chứng kiến màn đối đầu quyết liệt giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha. Real Madrid nhập cuộc chủ động, tận dụng tốc độ và khả năng chuyển trạng thái để khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự Barcelona.

Phút 41, Kylian Mbappé mở tỷ số sau tình huống bóng chạm người hậu vệ Gerard Martín trong nỗ lực phá bóng rồi đi vào lưới. Barcelona nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng Lamine Yamal bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trước giờ nghỉ.

Kylian Mbappé ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận Barcelona – Real Madrid tại Camp Nou (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, đội chủ nhà gia tăng sức ép và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 61. Từ đường chuyền của Pedri, Raphinha dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Andriy Lunin.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Real Madrid tung đòn quyết định ở phút 87. Eduardo Camavinga bứt tốc vào vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi để Mbappé dứt điểm vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Cuộc đua vô địch La Liga thêm hấp dẫn

Chiến thắng tại Camp Nou mang ý nghĩa quan trọng với Real Madrid, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang tìm cách cạnh tranh vị trí dẫn đầu dưới thời HLV José Mourinho. Đây cũng là lần đầu tiên Barcelona nhận thất bại tại La Liga mùa này.

Mbappé ăn mừng sau khi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid (Ảnh: Reuters)

Sau 10 vòng đấu, Barcelona vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm. Atlético Madrid xếp thứ hai với 26 điểm, trong khi Real Madrid đứng thứ ba với 24 điểm. Khoảng cách giữa ba đội hiện chỉ là 3 điểm, khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường.

Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Barcelona (Ảnh: Reuters)

Với cú đúp vào lưới Barcelona, Mbappé tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công Real Madrid. Trong khi đó, thất bại này đặt ra yêu cầu để Barcelona cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội ở những trận đấu tiếp theo.

Kết quả El Clásico không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Real Madrid mà còn tạo thêm sức nóng cho cuộc đua đến ngôi vương La Liga mùa giải năm nay.

Nguồn: Reuters