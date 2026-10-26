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Xã hội

Bắt giam đối tượng tạo mác “doanh nhân” để lừa tình, chiếm đoạt tiền

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Dùng tên giả, khoe là phó giám đốc doanh nghiệp, Nguyễn Chí Công (SN 1989) xây dựng tình cảm với các phụ nữ để nhằm chiếm đoạt tiền. Công dùng thủ đoạn cần tiền trị bệnh ung thư ở nước ngoài, chiếm đoạt 337 triệu đồng của một nạn nhân.

Ngày 26/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng thông tin, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Nguyễn Chí Công lên mạng xã hội, tạo lập danh tính giả mang tên Nguyễn Minh Luật, giới thiệu chưa có vợ con và đang là Phó Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Tiếp đó, Công làm quen, gây dựng tình cảm với chị N.T.K. (ngụ TP. Đà Nẵng). Đến tháng 12/2025, Công đưa ra thông tin gian dối là bản thân bị bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ Nguyễn Chí Công

Để hợp thức hóa thủ đoạn này, nhằm tạo lòng tin với chị K., Công sử dụng điện thoại di động làm giả một bệnh án của bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị K. 

Vừa có tình cảm và tin tưởng những thông tin trên của Công, chị K. nhiều lần chuyển tiền tổng cộng hơn 337 triệu đồng cho Công, để Công chữa bệnh.

Công sử dụng tiền trên vào mục đích cá nhân, tiêu xài, đi du lịch cùng bạn bè, không trả cho chị K.

Tiếp đó, từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công tiếp tục sử dụng tên giả là Nguyễn Minh Luật để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Khoảng tháng 4/2026, chị K. phát hiện sự việc gian dối của Công, yêu cầu Công trả toàn bộ tiền. Tuy nhiên, Công không có khả năng hoàn trả và Công cắt đứt liên lạc với chị K. Sau đó, chị K. trình báo, làm đơn tố giác Công đến cơ quan chức năng.

Qua xác minh, điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng làm rõ hành vi vi phạm của Công, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguồn: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

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