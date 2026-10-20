Barcelona mất hai hậu vệ trước trận gặp PSG

Eric García của Barcelona dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần do chấn thương cơ đùi phải. Trong khi đó, Jules Koundé bị bong gân mắt cá chân trái và chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain tại Champions League.

Barcelona tổn thất lực lượng trước đại chiến PSG và Real Madrid

Đây là tổn thất đáng kể với Barcelona trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Việc thiếu vắng hai hậu vệ khiến ban huấn luyện phải tính toán lại phương án nhân sự, đặc biệt khi đội bóng chuẩn bị đối đầu nhà đương kim vô địch PSG.

Khả năng ra sân của Koundé ở trận El Clásico còn bỏ ngỏ

Bên cạnh trận đấu tại Champions League, Barcelona còn hướng đến cuộc đối đầu Real Madrid trong khuôn khổ El Clásico ngày 25/10. Tuy nhiên, khả năng Koundé kịp bình phục để góp mặt vẫn chưa được xác định.

Khả năng ra sân của Koundé ở trận El Clásico còn bỏ ngỏ

Trong bối cảnh hai trận đại chiến liên tiếp đang đến gần, Barcelona cần tìm phương án thay thế phù hợp để duy trì sự ổn định nơi hàng phòng ngự. Những tổn thất nhân sự có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội bóng trước các đối thủ hàng đầu châu Âu.