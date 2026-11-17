Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu khai mạc cuộc họp (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu triển khai Tổ hợp công nghiệp đường sắt. Trong khi đó, Hà Nội lại đề xuất đầu tư khu công nghiệp đường sắt tại vị trí gần khu vực đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, với chức năng, nhiệm vụ tương tự. Nhu cầu phát triển công nghiệp đường sắt phải được tính toán phù hợp với quy mô mạng lưới đường sắt Việt Nam. Việc hình thành nhiều khu công nghiệp riêng biệt phục vụ từng loại hình đường sắt, nếu thiếu phối hợp chặt chẽ, có thể dẫn đến đầu tư trùng lặp, dư thừa công suất và lãng phí nguồn lực.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần phối hợp, thống nhất của các bộ, ngành, TP. Hà Nội và doanh nghiệp trong việc tìm phương án triển khai nhanh, hiệu quả. Đồng chí ghi nhận sự thống nhất cao tại cuộc họp về yêu cầu tránh hình thành nhiều tổ hợp công nghiệp đường sắt có chức năng tương tự, gây đầu tư trùng lặp, phân tán nguồn lực. Với quy mô mạng lưới đường sắt và năng lực công nghiệp hiện nay của Việt Nam, việc đầu tư tổ hợp cần được tính toán phù hợp với nhu cầu sản xuất, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định phương tiện, bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Phát triển công nghiệp đường sắt phải hướng tới từng bước tự chủ quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực và đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam. Việc các doanh nghiệp hợp tác, khai thác chung năng lực sản xuất, bảo trì, sửa chữa của tổ hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của cả quốc gia và doanh nghiệp,...".

Nguồn: Báo Nhân Dân



