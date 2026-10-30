Tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ | Thời sự HTV ngày 30/10/2026

Tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, với chiều dài khoảng 54 km, kết nối trực tiếp trung tâm Thành phố với Cần Giờ. Khi hoàn thành, dự án rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, mở ra không gian phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có tốc độ tối đa 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn từ 13 phút

Nâng cao quyền lợi nhà sáng tạo âm nhạc trong kỷ nguyên số

Từ việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao nhận thức về quyền tác giả đến tăng cường hợp tác quốc tế, những trao đổi tại hội thảo góp phần khẳng định một yêu cầu chung: công nghệ có thể mở rộng giới hạn sáng tạo, nhưng quyền và lợi ích chính đáng của người sáng tạo cần luôn được tôn trọng, bảo vệ. Đây cũng là nền tảng để ngành công nghiệp âm nhạc phát triển bền vững trong tương lai.

Từ việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao nhận thức về quyền tác giả đến tăng cường hợp tác quốc tế, những trao đổi tại hội thảo góp phần khẳng định một yêu cầu chung: công nghệ có thể mở rộng giới hạn sáng tạo, nhưng quyền và lợi ích chính đáng của người sáng tạo cần luôn được tôn trọng, bảo vệ.

Côn Đảo: Bảo tồn để phát triển bền vững

Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng - biển đặc sắc, đa dạng sinh học có giá trị cao cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt. Đây là những nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng về hạ tầng, dân số và hoạt động du lịch, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên và sức chịu tải sinh thái của đảo.

Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng - biển đặc sắc, đa dạng sinh học có giá trị cao cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt

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