Thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ

Lễ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

VinSpeed cho biết, lần thi công mở rộng này dự án chính thức bước sang giai đoạn mới. Đó là thi công đồng loạt tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM; các cầu như Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, đồng thời triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Nhà đầu tư cùng các nhà thầu huy động gần 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường trong những giai đoạn cao điểm, qua đó rút ngắn thời gian, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng và tiến độ.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ có chiều dài khoảng 54km, tốc độ tối đa 350km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thành phố đến Cần Giờ còn khoảng 13 phút. Dự án đầu tư trực tiếp theo quy định của Luật Đầu tư, nguồn vốn khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn đầu tư công).

Tuyến có điểm đầu là Nhà ga Bến Thành thuộc khu vực Công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành; điểm cuối là Depot Cần Giờ tiếp giáp Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ thuộc xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyến đi qua các địa phương gồm: phường Bến Thành, phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

VinSpeed cho biết, nhà đầu tư sử dụng công nghệ đường sắt tốc độ cao theo tiêu chuẩn châu Âu với thiết kế đường đôi, khổ 1435mm, điện khí hóa, tải trọng trục 17tấn/trục.

Một khu vực bãi đúc dầm tại phường Tân Mỹ phục vụ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý IV/2026. Việc thi công dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV/2028 để sẵn sàng chạy thử và chính thức đưa vào vận hành trong năm 2029.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh đánh giá: Đây là dự án lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, đòi hỏi công nghệ thi công với tính chính xác cao, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội Thành phố.

Do đó, đề nghị Vinspeed huy động nhà thầu thi công có năng lực, kinh trong nước và quốc tế cùng Hội đồng chuyên gia cố vấn cao cấp giám sát, phản biện kỹ thuật và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời cho các hạng mục công nghệ cao như thăm dò địa chất, hệ thống cấp điện, thông tin tín hiệu, kiểm soát chạy tàu tự động... để công trình hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh đánh giá: Đây là dự án lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, đòi hỏi công nghệ thi công với tính chính xác cao, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện đơn vị chủ đầu tư, cho biết: “Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm việc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ được tổ chức đúng tiến độ và về đích đúng thời hạn đã đặt ra”.

Nhà đầu tư cũng tin tưởng rằng với sự tham gia chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố, sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương, dự án sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Thành phố và nâng tầm chất lượng sống cho người dân Thành phố.

Trước đó, tháng 12/2025, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ tổ chức động thổ với nhiều hạng mục chính như khảo sát địa chất, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ cùng các cầu Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà... Đồng thời 3 bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai, đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại bãi đúc số 1.

Khi đi vào vận hành, với tần suất chỉ 5 phút/chuyến, kỳ vọng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ sẽ giúp cho việc di chuyển từ trung tâm Thành phố đến dự án siêu đô thị sinh thái biển trở nên thuận tiện, tạo động lực phát triển mạnh mẽ về hướng biển cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://nhandan.vn/thi-cong-dong-loat-cac-hang-muc-trong-diem-tuyen-duong-sat-toc-do-cao-ben-thanh-can-gio-post999099.html