Định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực mở ra những không gian tăng trưởng mới cho TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, cực phía Tây được quy hoạch với các chức năng đô thị, giáo dục và y tế, kết nối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung về các cực tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn được trình bày tại sự kiện giới thiệu dự án Thanh Phú Centre Point

Định hình cực tăng trưởng phía Tây khi quy hoạch

Khu vực nút giao Mỹ Yên, thuộc xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, nằm gần các tuyến giao thông chiến lược gồm cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3. Lợi thế kết nối này mở ra khả năng phát triển các khu đô thị đồng bộ, dịch vụ văn phòng và triển lãm, phục vụ nhu cầu nhà ở, làm việc và giao thương tại cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh.

Phối cảnh các khu dân cư kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan mặt nước và công trình tiện ích của dự án

Theo định hướng quy hoạch, cực phía Tây đảm nhiệm chức năng phát triển đô thị, giáo dục và y tế, đồng thời giảm áp lực dân cư, hạ tầng cho khu vực trung tâm. Việc kết nối với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng tạo điều kiện hình thành những không gian phát triển mới.

Tại xã Bến Lức, dự án Thanh Phú Centre Point được giới thiệu với định hướng kết hợp không gian an cư, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm, gắn với yếu tố sinh thái cùng bản sắc địa phương.

Khách tham quan tìm hiểu sa bàn dự án Thanh Phú Centre Point, một trong những dự án đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh

Ông Phạm Trọng Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM, đơn vị phát triển dự án Thanh Phú Centre Point, cho biết doanh nghiệp hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế để xây dựng định hướng phát triển dự án, đáp ứng nhu cầu an cư, giao thương, lễ hội và trải nghiệm.

Theo ông Nhã, sự hình thành các cực tăng trưởng với những chức năng riêng, cùng hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng, sẽ mở ra dư địa phát triển cho các dự án đô thị và dịch vụ trong thời gian tới.

Công khai quy hoạch để thu hút nguồn lực tư nhân

Bên cạnh phát triển đô thị, định hướng mở rộng hạ tầng logistics và cảng biển cũng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp.

Tại tỉnh Đồng Tháp, dự án Cảng tổng hợp Gò Công được định hướng phát triển nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo quy hoạch cảng biển, khu vực này được nghiên cứu đầu tư bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 tấn hoặc lớn hơn, tùy thuộc điều kiện khai thác và hạ tầng kết nối.

Đồ họa thể hiện tầm nhìn phát triển TP. Hồ Chí Minh thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, lấy con người làm trung tâm

Ông Nguyễn Thành Lâm - đại diện Liên minh phát triển dự án Cảng tổng hợp Gò Công, cho rằng việc hình thành cảng sẽ mở thêm hướng kết nối vận tải đường thủy, phục vụ trung chuyển hàng hóa giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tuyến hàng hải.

Trong khi đó, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư bám sát định hướng phát triển của Thành phố. Trong đó, logistics, du lịch và giải trí là những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, cần được khai thác hiệu quả.

Việc công khai quy hoạch dài hạn được xem là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư tiếp cận thông tin, xác định lĩnh vực ưu tiên và chủ động chuẩn bị nguồn lực triển khai dự án.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết quy hoạch tầm nhìn 100 năm đã được nghiên cứu, đánh giá trên nhiều phương diện, bao gồm khoa học, văn hóa và lịch sử. Sau khi được phê duyệt, việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả quy hoạch sẽ tạo cơ sở để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế yên tâm xây dựng kế hoạch đầu tư cả trước mắt và lâu dài.

Công trình đang được thi công với hệ thống giàn giáo và kết cấu xây dựng, minh họa hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Theo kế hoạch, bản đồ và các tài liệu quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố trong một tháng, từ ngày 23/11/2026.

Việc công khai các định hướng phát triển, kết hợp nguồn lực đầu tư công và tư nhân, được kỳ vọng thúc đẩy triển khai các dự án đô thị, hạ tầng và dịch vụ, đồng thời tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Hồ Chí Minh.