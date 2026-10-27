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Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, phương tiện ùn ứ kéo dài

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sáng 27/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang phối hợp cùng công an địa phương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, xảy ra trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ tại Km44, đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp (hướng TP. Hồ Chí Minh đi miền Tây). Thời điểm này, 5 phương tiện gồm 2 ô tô con, 2 ô tô tải và 1 ô tô đầu kéo, kéo sơ mi rơ moóc va chạm liên hoàn.

Tai nạn khiến 1 người bị gãy chân, 4 phương tiện hư hỏng nặng. Giao thông qua đoạn trên bị ùn ứ phương tiện kéo dài.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn, điều tiết, hướng dẫn phương tiện trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương lưu thông xuống quốc lộ 62 để ra quốc lộ 1.

Vụ tai nạn làm nhiều ô tô hư hỏng

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông

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