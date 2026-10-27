Tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, phương tiện ùn ứ kéo dài

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ tại Km44, đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp (hướng TP. Hồ Chí Minh đi miền Tây). Thời điểm này, 5 phương tiện gồm 2 ô tô con, 2 ô tô tải và 1 ô tô đầu kéo, kéo sơ mi rơ moóc va chạm liên hoàn.

Tai nạn khiến 1 người bị gãy chân, 4 phương tiện hư hỏng nặng. Giao thông qua đoạn trên bị ùn ứ phương tiện kéo dài.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn, điều tiết, hướng dẫn phương tiện trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương lưu thông xuống quốc lộ 62 để ra quốc lộ 1.

Vụ tai nạn làm nhiều ô tô hư hỏng

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông