Quy định mới tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực kinh tế

Trong nền kinh tế thị trường, việc huy động và phát huy nguồn lực từ mỗi cá nhân có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng. Đối với đội ngũ đảng viên, Quy định 224 của Ban Chấp hành Trung ương mở ra cơ sở mới để tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng thời đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về trách nhiệm, giới hạn thực hiện và kiểm soát xung đột lợi ích.

Quy định 224 mở rộng cơ hội phát huy năng lực kinh doanh của đảng viên

Từ Khu chế xuất Tân Thuận, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng đến Khu công nghiệp Hiệp Phước và Khu tái định cư Long Thới, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã tham gia đầu tư, phát triển nhiều dự án quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Với đội ngũ đảng viên đang công tác trong doanh nghiệp, việc triển khai Quy định 224 đặt ra yêu cầu vừa phát huy năng lực cá nhân, vừa nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Hồng Tài - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), cho rằng doanh nghiệp có vốn nhà nước cần tiếp cận chủ trương này trên tinh thần cởi mở nhưng phải bảo đảm nguyên tắc quản lý. "Chúng tôi phải vừa quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản của Nhà nước, vừa tìm kiếm cơ hội để phát triển dự án và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực." - Ông Võ Hồng Tài, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) cho hay.

Theo ông Tài, cần phân biệt rõ hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp của cá nhân với hành vi sử dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nguồn lực của doanh nghiệp để tạo lợi ích riêng. Do đó, việc khuyến khích năng lực kinh doanh chính đáng phải đi cùng cơ chế quản lý chặt chẽ tài sản và quyền hạn được giao.

Quy định 224 phát huy vai trò đảng viên trong hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp

Ở khu vực kinh tế tư nhân, Quy định 224 cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực để đảng viên vận dụng tri thức, kinh nghiệm và năng lực quản trị vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Phan Thành Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, phường Thuận An, nhận định quy định mới giúp tháo gỡ tâm lý e ngại của một bộ phận đảng viên khi tham gia đầu tư, kinh doanh.

"Những kinh nghiệm sẽ biến thành những mô hình quản trị kinh doanh có hiệu quả, những nghiên cứu đổi mới sáng tạo sẽ chuyển thành những sản phẩm trí tuệ để phục vụ cho xã hội", ông Phan Thành Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang, phường Bến Cát, cho rằng đảng viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà còn có thể đóng góp cho xã hội bằng kinh nghiệm và năng lực phát triển kinh tế. Theo ông, việc tham gia hoạt động kinh doanh cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến lao động, thuế và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kiểm soát xung đột lợi ích là yêu cầu quan trọng khi đảng viên kinh doanh

Mở rộng cơ hội kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc phải xác lập rõ giới hạn trách nhiệm. Đây là vấn đề được đặt ra trong quá trình triển khai Quy định 224, nhất là đối với những đảng viên đang giữ vị trí có khả năng tiếp cận thông tin, nguồn lực hoặc quyền quyết định trong cơ quan, tổ chức.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, lưu ý rằng không có quy định nào có thể bao quát toàn bộ tình huống phát sinh trong đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, nguy cơ xung đột lợi ích cần được nhận diện và kiểm soát ngay từ quá trình thực thi.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II nhận định: "Sẽ có những đồng chí giữ cương vị nắm bắt được thông tin về thị trường hoặc sự phát triển, có thể dùng thông tin đó để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của mình, tạo nên sự bất bình đẳng."

Cụ thể, những rủi ro có thể xuất hiện khi cá nhân sử dụng thông tin về thị trường, quy hoạch hoặc lợi thế có được từ vị trí công tác để phục vụ hoạt động kinh doanh riêng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính minh bạch mà còn có thể tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh vai trò của việc cụ thể hóa các quy định thành chính sách, pháp luật đồng bộ, trong đó môi trường số có thể hỗ trợ công khai thông tin, phân định trách nhiệm và tăng cường khả năng giám sát.

Khơi thông nguồn lực kinh tế gắn với trách nhiệm và minh bạch

Quy định 224 đặt ra yêu cầu kết hợp giữa khuyến khích phát triển kinh tế và bảo đảm kỷ luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Theo đó, việc phát huy năng lực cá nhân không đồng nghĩa với việc nới lỏng các nguyên tắc quản lý, mà cần được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Vận dụng kinh nghiệm và tri thức của đảng viên trong tư nhân cần hướng đến hiệu quả kinh doanh và lợi ích xã hội

Đồng thời, đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, yêu cầu bảo toàn và sử dụng hiệu quả tài sản công cần được đặt song hành với việc tạo điều kiện cho đổi mới, sáng tạo. Trong khi đó, ở khu vực tư nhân, việc vận dụng kinh nghiệm và tri thức của đảng viên cần hướng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh và lợi ích xã hội. Vì vậy, hiệu quả của chủ trương không chỉ được thể hiện ở việc có thêm cá nhân tham gia hoạt động kinh tế, mà còn ở khả năng chuyển hóa nguồn lực trí tuệ thành giá trị thực tiễn, tạo việc làm và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Khơi thông nguồn lực đi đôi với kiểm soát rủi ro, bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình sẽ là những yếu tố quan trọng để Quy định 224 đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả và hướng đến lợi ích chung.