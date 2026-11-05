Kinh tế - xã hội tháng 10 ghi nhận nhiều điểm sáng

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10/2026, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội

Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong - Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Các thành viên Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; công tác hoàn thiện thể chế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại được triển khai hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và điều hành chính sách tiền tệ được triển khai đồng bộ, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các cơ quan báo chí và các đại biểu tham dự buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026

Đáng chú ý, tháng 10/2026, Việt Nam xuất siêu hơn 7,31 tỷ USD, góp phần cải thiện cán cân thương mại. Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng đạt khoảng 708.567 tỷ đồng, tương đương 75,4% kế hoạch. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng chiến lược tiếp tục được đẩy nhanh.

Ổn định kinh tế - xã hội, kiểm soát lạm phát cuối năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, Chính phủ tiếp tục điều hành linh hoạt, đồng bộ các chính sách về giá cả, tiền tệ, tín dụng và lãi suất; đồng thời tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và khơi thông nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và giảm chi phí vốn vay được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời củng cố nền tảng phát triển cho năm 2027.