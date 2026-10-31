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Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Trên hành trình ra Trường Sa, dàn nghệ sĩ Sao Nhập Ngũ 2026 tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Khoảnh khắc trang nghiêm giữa biển khơi để lại nhiều cảm xúc sâu sắc.

Khoảnh khắc thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc trong Sao Nhập Ngũ

Trong hành trình đến với Trường Sa trên tàu 905 của Sao Nhập Ngũ, các chiến sĩ mới có dịp tham gia lễ tưởng niệm những người con đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Buổi lễ diễn ra giữa vùng biển gắn với những trận chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

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Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 2.

Lễ tưởng niệm giữa biển khơi mang đến những phút giây lắng đọng, giúp các nghệ sĩ thêm thấu hiểu sự hy sinh của các thế hệ đi trước (Ảnh: Viettel Media)

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã nằm lại giữa trùng khơi. Những nghi thức được thực hiện trên tàu khiến các nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của hành trình đang trải qua.

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Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 4.

Các chiến sĩ mới  thành kính hướng về buổi lễ, trải qua những giây phút lắng đọng trong hành trình ra Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Với các thành viên, đây không đơn thuần là một hoạt động trong chuyến đi. Đứng giữa biển trời rộng lớn, hướng về nơi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mỗi người có cơ hội nhìn lại giá trị của hòa bình và những đóng góp, hy sinh thầm lặng để bảo vệ từng vùng biển, vùng trời của đất nước.

E-kíp Sao Nhập Ngũ gửi lời tri ân những người đã nằm lại nơi biển đảo

Trong phần tưởng niệm, câu chuyện về sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo khiến không khí thêm lắng đọng. Có những người đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để lại nỗi đau và niềm thương nhớ cho gia đình, đồng đội. Với những liệt sĩ hy sinh giữa biển khơi, việc tìm kiếm và đưa các anh trở về còn đối mặt với nhiều khó khăn.

Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 5.
Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 6.
Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 7.
Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 8.

Lễ tưởng niệm gợi nhắc sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong hành trình giữ nước (Ảnh: Viettel Media)

Chia sẻ cảm xúc sau buổi lễ, một số nghệ sĩ bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa của nghi thức tưởng niệm được tổ chức giữa biển. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay, những nén hương và vòng hoa được dâng lên trở thành lời tri ân dành cho những người đã hy sinh vì đất nước.

Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 9.
Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 10.
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Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 12.

Các nghệ sĩ không giấu được sự xúc động khi tham dự lễ tưởng niệm, lắng lòng trước những hy sinh của các thế hệ đi trước để bảo vệ biển đảo quê hương (Ảnh: Viettel Media)

Nghi lễ cũng nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu. Với dàn nghệ sĩ, chuyến đi không chỉ là trải nghiệm sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ trên tàu, mà còn là dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống của người lính biển và ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 13.
Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 14.

Sau lễ tưởng niệm, các nghệ sĩ tiếp tục hành trình trên biển, mang theo những trải nghiệm sâu sắc và góc nhìn mới về cuộc sống của người lính nơi đầu sóng ngọn gió (Ảnh: Viettel Media)

Khép lại phút tưởng niệm, hành trình ra Trường Sa tiếp tục. Những cảm xúc còn đọng lại giúp các chiến sĩ mới thêm trân trọng hòa bình, biết ơn những người đã ngã xuống và ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=7n1yPeNVe_w

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