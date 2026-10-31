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Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Hành trình ra Trường Sa mang đến cho các chiến sĩ mới nhiều trải nghiệm khác biệt. Từ những cơn say sóng đến lúc cùng nhau nấu ăn, ca hát và chơi trò chơi, dàn nghệ sĩ dần thích nghi với nhịp sinh hoạt trên tàu.

Sao Nhập Ngũ: Vượt qua say sóng để hoàn thành nhiệm vụ trên tàu 

Sau những ngày huấn luyện tại đất liền, trong tập 12 Sao Nhập Ngũ, các chiến sĩ mới bắt đầu hành trình ra Trường Sa trên tàu 905. Tuy nhiên, môi trường sinh hoạt giữa biển nhanh chóng đặt ra thử thách mới. Tàu liên tục chao đảo khiến một số thành viên chóng mặt, buồn nôn và phải nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe.

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 1.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 2.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 3.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 4.

Những cơn say sóng khiến các chiến sĩ mới gặp không ít khó khăn khi thích nghi với điều kiện sinh hoạt trên tàu ra Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Với những người vốn dễ say xe, say tàu, việc thích nghi càng khó khăn hơn. Minh Trang và Văn Mai Hương đều trải qua những cơn mệt mỏi, trong khi Châu Bùi cũng có dấu hiệu say sóng nặng. Dù vậy, các thành viên vẫn cố gắng động viên nhau, tìm cách giảm cảm giác khó chịu để tiếp tục hành trình.

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 5.

Châu Bùi mệt mỏi vì say sóng, gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu di chuyển giữa biển khơi (Ảnh: Viettel Media)

Trong buổi phân công nhiệm vụ, các nghệ sĩ được giao phối hợp cùng chiến sĩ trên tàu thực hiện những công việc cụ thể. Thúy Ngân và Minh Trang tham gia chuẩn bị bữa ăn, còn Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh lên khu vực cabin, làm quen với nhiệm vụ trực ca, quan sát theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách.

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 6.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 7.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 8.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 9.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 10.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 11.

Hai đồng chí Thúy Ngân và Minh Trang phối hợp chuẩn bị bữa ăn cho các thành viên, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tàu liên tục chao đảo (Ảnh: Viettel Media)

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Công việc trong bếp cũng không dễ dàng khi tàu rung lắc, việc di chuyển và chế biến thực phẩm đều cần sự cẩn thận. Các thành viên cùng chuẩn bị món ăn, chia khẩu phần và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện. Dù có người phải nghỉ ngơi vì sức khỏe không bảo đảm, tinh thần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vẫn được duy trì.

Tiếng hát và tiếng cười giúp gắn kết đồng đội tại Sao Nhập Ngũ

Sau những giờ phút mệt mỏi vì say sóng, âm nhạc trở thành cách để các thành viên giải tỏa căng thẳng. Một chiến sĩ trên tàu mang đàn guitar ra cùng mọi người ca hát. Những bài hát nối tiếp nhau trong không khí gần gũi, giúp các nghệ sĩ tạm quên cảm giác chòng chành giữa biển khơi.

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 12.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 13.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 14.

Quốc Trường, Thúy Ngân và Phan Mạnh Quỳnh cùng các chiến sĩ cất tiếng hát bên tiếng đàn guitar, mang đến không khí vui vẻ giữa hành trình ra Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Quốc Trường cùng các chiến sĩ hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc. Tiếng hát không chỉ mang đến những phút giây thư giãn, mà còn giúp mọi người thêm gắn bó trong hành trình dài ngày. Các nghệ sĩ cũng dành sự quan tâm cho những thành viên đang mệt, hỏi thăm sức khỏe và tìm cách hỗ trợ nhau.

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 15.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 16.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 17.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 18.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 19.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 20.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 21.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 22.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 23.

Sau khi sức khỏe dần ổn định, các thành viên cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện sinh hoạt trên tàu (Ảnh: Viettel Media)

Khi sức khỏe dần ổn định hơn, những bữa ăn chung tiếp tục trở thành dịp để các thành viên trò chuyện, chia sẻ trải nghiệm trên tàu. Bữa ăn hoàn thành trong điều kiện tàu liên tục chao đảo trở thành một trải nghiệm đáng nhớ với các nghệ sĩ. Mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, động viên nhau sau những giờ phút mệt mỏi. 

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 24.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 25.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 26.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 27.

Những công việc tưởng chừng bình thường trên đất liền nay lại đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên hiểu và gắn bó với nhau hơn trong hành trình vươn khơi (Ảnh: Viettel Media)

Bên cạnh những giờ phút nghỉ ngơi, các nghệ sĩ và chiến sĩ còn cùng nhau chơi ma sói để giải trí trên tàu. Trò chơi đòi hỏi người tham gia phải quan sát, suy luận và tìm ra danh tính của những người giữ vai trò sói giữa các thành viên. Mỗi lượt chơi đều mở ra những màn phán đoán, trao đổi và tạo cơ hội để mọi người tương tác với nhau nhiều hơn.

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 28.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 29.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 30.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 31.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 32.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 33.

Những hoạt động giải trí như chơi ma sói cũng góp phần tạo nên không khí vui vẻ, giúp mọi người có thêm thời gian kết nối ngoài các nhiệm vụ được phân công (Ảnh: Viettel Media)

Từ những bỡ ngỡ ban đầu đến các hoạt động sinh hoạt chung, hành trình trên tàu đưa dàn nghệ sĩ đến gần hơn với đời sống của những người lính biển. Giữa không gian mênh mông của biển trời, sự sẻ chia và tinh thần đồng đội trở thành điểm tựa để mỗi người vượt qua khó khăn, tiếp tục hướng về Trường Sa.

Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 34.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 35.
Dàn nghệ sĩ vượt say sóng, quây quần ca hát trên tàu ra Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 36.

Những khoảnh khắc ca hát, dùng bữa và vui chơi cùng nhau giúp dàn nghệ sĩ thêm gắn bó, cùng vượt qua khó khăn trên hành trình hướng về Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=7n1yPeNVe_w

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