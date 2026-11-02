Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Kongkeo Xaysongkham; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Phoxay Khaykhamphithoune; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bounchanh Sivongphanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc Amphaivone Lombounpheng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thoummaly Vongphachanh; Thiếu tướng Soulixay Phichit, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào-Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Chanthaboun Soukaloun; các Lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội các khu vực thứ 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, đồng thời là lãnh đạo Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố của Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone sinh ngày 26/1/1966. Ông có bằng Cử nhân Bộ binh - Tăng thiết giáp và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Từ năm 1987-1989, ông là Thượng úy, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Từ 1989-1990, ông là Đại úy, Phòng Tác chiến, Sư đoàn Công binh số 5. Từ 1990-1993, ông là Cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Từ 1993-1998, ông học tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Lào. Từ 1998-2000, ông là cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và học lý luận tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào. Từ 2000-2005, ông là Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng tỉnh Champasak. Năm 2005, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak.

Từ 2006-2010, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Từ 2011-2014, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Từ 2014-2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ 2016-2019, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ 10/2019-2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2021-12/2022, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 12/2022-1/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 đến tháng 10/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 5/10/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Trả lời phỏng vấn về các nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác song phương, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhận định, ở tầm chiến lược, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đưa nội hàm trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam - Lào. Theo đó, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp trong các vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển của mỗi nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, kết nối hạ tầng, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, không chỉ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển, hai nước còn từng bước tăng cường tính liên kết, bổ trợ, đan xen lợi ích, tạo thêm động lực và không gian phát triển cho mỗi nước, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn lợi ích chiến lược của hai dân tộc.

Trong khi đó, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào trong việc củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam. Đặc biệt, ông Sonexay Siphandone đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X của Lào vào ngày 5/10/2026. Do vậy, chuyến thăm lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giữa Lãnh đạo Quốc hội hai nước trong giai đoạn mới; tạo nền tảng cho việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay.

Đại sứ cho biết thêm, chuyến thăm này không chỉ là dịp để hai Lãnh đạo Quốc hội của hai nước cùng trao đổi và đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn là dịp để hai bên thống nhất về các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp; tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nguồn: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone-den-ha-noi-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1399290.html