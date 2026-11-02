Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Buổi sáng, từ 8 giờ đến 9 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Tại phiên thảo luận, có 15 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và tán thành nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau: giải thích từ ngữ; áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan; chính sách về đầu tư kinh doanh; ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng khu vực biển; xác định phạm vi, tiêu chí, nguyên tắc áp dụng đối với các trường hợp chấp thuận nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu; bảo đảm quyền sở hữu tài sản; ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư; Quỹ hỗ trợ đầu tư; đối tượng, nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt; thủ tục đầu tư đặc biệt; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư; cổng một cửa đầu tư quốc gia; định hướng thu hút đầu tư theo địa bàn; cơ chế gắn ưu đãi, hỗ trợ với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư; cơ chế hỗ trợ đầu tư của địa phương, xác định phạm vi, giới hạn thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; chính sách hỗ trợ chuyển đổi, phát triển khu công nghiệp sinh thái; cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; đánh giá đầu tư; quy định chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực thi hành;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, có 10 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của dự thảo luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể sau: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; các nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; các hành vi bị nghiêm cấm; điều kiện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; điều kiện chung đối với người hiến mô khi còn sống; quy định liên quan đến hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể đối với người dưới 18 tuổi; điều kiện lấy bộ phận cơ thể ở người hiến sau khi chết não, chết tuần hoàn; điều kiện, thẩm quyền xác định là chết não hoặc chết tuần hoàn; quyền lợi của người đã hiến mô, bộ phận cơ thể và gia đình người hiến; điều phối hoạt động hiến, ghép bộ phận cơ thể người, nguyên tắc điều phối, tiêu chí xác định thứ tự ưu tiên; điều phối quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người; trách nhiệm của cơ sở lấy mô; chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người được ghép mô, bộ phận cơ thể người; thông tin, truyền thông, tư vấn và vận động về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, có 31 đại biểu phát biểu, trong đó có 3 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của 2 dự thảo luật trên. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau:

- Về dự án Luật Luật sư (sửa đổi): tiêu chuẩn luật sư; đào tạo nghề, tập sự hành nghề luật sư, quyền và nghĩa vụ của luật sư tập sự; kỳ thi quốc gia về luật sư, Hội đồng tuyển chọn luật sư; điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam; chức năng xã hội của luật sư, trách nhiệm tham gia trợ giúp pháp lý; hoạt động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư và quan hệ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam; xử lý kỷ luật đối với luật sư; chuyển đổi số trong hoạt động luật sư; quy định chuyển tiếp…

- Về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi): phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi; các hành vi bị cấm; điều kiện của người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi; thứ tự ưu tiên lựa chọn người nhận con nuôi; trách nhiệm của cơ sở trợ giúp xã hội trong giải quyết nuôi con nuôi; người làm công tác xã hội trong hoạt động nuôi con nuôi; tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; lệ phí và khoản đóng góp; theo dõi tình hình phát triển của con nuôi; hủy bỏ, thu hồi quyết định nuôi con nuôi; chấm dứt việc nuôi con nuôi và bảo đảm quyền lợi, quyền thừa kế của trẻ; đăng ký lại việc nuôi con nuôi, giải quyết các trường hợp nuôi con nuôi thực tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác nuôi con nuôi; kỹ thuật lập pháp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ ba, ngày 3/11/2026: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Nguồn: https://baotintuc.vn/thong-cao-bao-chi-so-15-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-post1399350.html