Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng

Kiểm tra, giám sát hệ thống điện đang vận hành ở Trạm 110kV khu công nghiệp

Ngày 3/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp theo đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: TTXVN