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Chính trị

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về tài chính và khoa học công nghệ

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Quốc hội dành cả ngày 12/11 để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung: Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính; nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ngày 12/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI).

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về tài chính và khoa học công nghệ - Ảnh 1.

Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung: Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính; nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo dự kiến chương trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra với nội dung chất vấn tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ.

Trách nhiệm trả lời chính tại phiên chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Dự kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề gồm: Giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng chậm giải ngân; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn về 3 nhóm vấn đề gồm: Kết quả triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược. Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương. Quản lý, phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Đến cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Nguồn: TTXVN

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