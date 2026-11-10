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Chính trị

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 10/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án Luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Văn bản quy phạm pháp luật;

Đồng thời, Quốc hội cũng bàn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, chiều 9/11 (Nguồn: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội cũng thảo luận về Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Theo Tờ trình của Chính phủ, các dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển hạ tầng giao thông chiến lược được xác định trong các văn kiện của Đảng, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng. Các tuyến quốc lộ hiện kết nối Sơn La, Lai Châu, Quảng Ngãi với các trung tâm kinh tế vùng còn hạn chế về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp và thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến khả năng kết nối và lưu thông hàng hóa. Khi có đường cao tốc, thời gian di chuyển rút ngắn khoảng 50-60% so với đi trên quốc lộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng của các địa phương.

Bên cạnh đó, các dự án còn góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc theo quy hoạch, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và thúc đẩy giảm nghèo tại các địa phương miền núi. Hiện tỷ lệ hộ nghèo tại Sơn La là 9,37%, cao thứ 5 cả nước; Lai Châu là 17,24%, cao thứ 2. Các tuyến đường cũng có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Ba dự án có tổng chiều dài khoảng 430,5 km, gồm Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 179,5 km, Bảo Hà - Lai Châu 119 km và Quảng Ngãi - Kon Tum 132 km. Các tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-120 km/h. Hướng tuyến được lựa chọn phù hợp quy hoạch, hạn chế chiều dài và khối lượng giải phóng mặt bằng. Các dự án dự kiến ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư đồng bộ hệ thống nút giao liên thông, giao thông thông minh, trung tâm quản lý, điều hành giao thông và trạm dừng nghỉ.

Chính phủ đề xuất đầu tư cả ba dự án bằng vốn đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 162.393 tỷ đồng. Các dự án được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027, triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ đề xuất áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt tương tự các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội chấp thuận. 5 nhóm chính sách gồm thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh quy hoạch và bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng.

Nguồn: TTXVN

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