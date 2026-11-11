Báo cáo tại phiên họp Quốc hội sáng 11/11, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết số đơn thư và lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo đều giảm, nhưng tình hình khiếu kiện tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn phức tạp.
Đơn thư giảm, khiếu kiện vẫn tiềm ẩn phức tạp
Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.
Theo báo cáo, trong năm 2026, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 3.478 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 3.081 vụ việc, với 104 lượt đoàn đông người. So với năm 2025, số lượt người giảm 1.514, số vụ việc giảm 1.392 và số lượt đoàn đông người giảm 199.
Đáng chú ý, các cơ quan tiếp nhận tổng cộng 26.915 đơn thư, giảm 3.390 đơn so với năm trước. Trong số 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý được nghiên cứu, có 2.878 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, 972 đơn được hướng dẫn, trả lời và 87 đơn tiếp tục được nghiên cứu.
Mặc dù số lượng đơn thư và lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo giảm, báo cáo nhận định tình hình tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Đặc biệt là các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quản lý đất nông, lâm trường và khai thác tài nguyên, khoáng sản.
Đơn thư chuyển đến, 188 vụ đang giải quyết
Theo báo cáo, các bộ, ngành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và UBND các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến.
Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết và trả lời 373 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,5%; còn 188 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết.
Đối với 268 vụ việc tồn đọng được đề cập trong báo cáo năm 2025, đến nay đã có 117 vụ việc được giải quyết, trả lời, đạt 43,65%; còn 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, trong 58 vụ việc được kiến nghị tại các báo cáo dân nguyện hằng tháng năm 2026, có 32 vụ đã được giải quyết, trả lời và 26 vụ đang tiếp tục xử lý.
Trước thực trạng này, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ tăng cường thanh tra, giám sát công tác tiếp công dân, chủ động xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương.
Đồng thời, kiến nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, đẩy mạnh vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan có thẩm quyền cũng được đề nghị khẩn trương giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
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