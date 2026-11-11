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Chính trị

Năm 2026, số đơn thư gửi đến Quốc hội giảm hơn 3.300

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - Năm 2026, các cơ quan của Quốc hội tiếp nhận gần 27.000 đơn thư, giảm so với năm trước. Song, trong 561 vụ việc được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, vẫn còn 188 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Báo cáo tại phiên họp Quốc hội sáng 11/11, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết số đơn thư và lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo đều giảm, nhưng tình hình khiếu kiện tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nghe báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Đơn thư giảm, khiếu kiện vẫn tiềm ẩn phức tạp

Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại phiên họp sáng 11/11 của Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Theo báo cáo, trong năm 2026, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 3.478 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 3.081 vụ việc, với 104 lượt đoàn đông người. So với năm 2025, số lượt người giảm 1.514, số vụ việc giảm 1.392 và số lượt đoàn đông người giảm 199.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026 được trình bày trước Quốc hội (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Đáng chú ý, các cơ quan tiếp nhận tổng cộng 26.915 đơn thư, giảm 3.390 đơn so với năm trước. Trong số 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý được nghiên cứu, có 2.878 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, 972 đơn được hướng dẫn, trả lời và 87 đơn tiếp tục được nghiên cứu.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 4.

Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sáng 11/11 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Mặc dù số lượng đơn thư và lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo giảm, báo cáo nhận định tình hình tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Đặc biệt là các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quản lý đất nông, lâm trường và khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 5.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp, nghe báo cáo kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư năm 2026 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Đơn thư chuyển đến, 188 vụ đang giải quyết

Theo báo cáo, các bộ, ngành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và UBND các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến.


Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 6.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và các đại biểu Quốc hội theo dõi nội dung báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết và trả lời 373 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,5%; còn 188 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 7.

Theo báo cáo trình Quốc hội, năm 2026, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp nhận 26.915 đơn thư của công dân, giảm 3.390 đơn so với năm 2025 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Đối với 268 vụ việc tồn đọng được đề cập trong báo cáo năm 2025, đến nay đã có 117 vụ việc được giải quyết, trả lời, đạt 43,65%; còn 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, trong 58 vụ việc được kiến nghị tại các báo cáo dân nguyện hằng tháng năm 2026, có 32 vụ đã được giải quyết, trả lời và 26 vụ đang tiếp tục xử lý.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 8.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 11/11, trong đó có nội dung giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Trước thực trạng này, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ tăng cường thanh tra, giám sát công tác tiếp công dân, chủ động xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương.

Gần 27.000 đơn thư gửi Quốc hội, 188 vụ đang giải quyết - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại phiên họp nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Đồng thời, kiến nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, đẩy mạnh vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan có thẩm quyền cũng được đề nghị khẩn trương giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

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Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 11/11, tập trung đánh giá công tác tiếp công dân và đề xuất giải pháp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

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