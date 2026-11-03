Quốc hội thảo luận cơ chế hậu kiểm giám định sở hữu trí tuệ

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Tán thành chủ trương bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng, cho rằng cần thiết lập cơ chế quản lý thay thế để bảo đảm chất lượng giám định. Trong đó, luật cần quy định yêu cầu về tính xác thực, toàn vẹn, khả năng truy xuất và kiểm chứng dữ liệu; đồng thời xác lập rõ trách nhiệm hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng trong phiên thảo luận về việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề

Đại biểu Vũ Minh Đạo - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, đề nghị bổ sung quy định kiểm soát xung đột lợi ích, yêu cầu từ chối giám định trong trường hợp không bảo đảm tính độc lập, khách quan. Kết luận giám định cũng cần thể hiện rõ căn cứ, phương pháp và dữ liệu sử dụng, đồng thời có cơ chế giám định lại và trách nhiệm bồi thường khi kết luận sai gây thiệt hại.

Đoàn đại biểu Quốc hội theo dõi các nội dung phát biểu và sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu thông tin liên quan đến dự thảo sửa đổi luật

Quy định rõ trách nhiệm sau khi cắt giảm điều kiện

Trao đổi về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định, sau khi cắt giảm điều kiện kinh doanh, việc quản lý chất lượng giám định sẽ chuyển sang cơ chế hậu kiểm thông qua nghĩa vụ cung cấp thông tin, tự chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai phạm.

Các đại biểu Quốc hội tập trung nghiên cứu tài liệu và ghi chép ý kiến đóng góp ý kiến về cơ chế hậu kiểm trong dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ tại phiên họp

Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để tiếp thu ý kiến đại biểu, chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.