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Chính trị

Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

KIM KHÁNH, TIẾN DŨNG
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(HTV) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2 tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2026.

Tăng cường trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo báo cáo trình Quốc hội, trong năm 2026, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời 66,5% số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Quốc hội chuyển đến. Kết quả này được đưa ra tại phiên thảo luận về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên thảo luận, các ý kiến tập trung vào trách nhiệm tiếp nhận, phân loại và chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền. Đối với những đơn thư đủ điều kiện giải quyết, việc chuyển xử lý cần được thực hiện đầy đủ, đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát tiến độ giải quyết của các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, tránh để phát sinh thêm vướng mắc trong quá trình xử lý. Việc xác định trách nhiệm của người có thẩm quyền cũng được nhấn mạnh, đặc biệt đối với các trường hợp thiếu quan tâm, chậm giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật.

Đối với những kiến nghị chưa có lộ trình xử lý, các ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác định thời hạn giải quyết cụ thể. Trường hợp chưa đủ điều kiện ấn định thời điểm hoàn thành, cần có thời hạn báo cáo phương án xử lý và làm rõ những điều kiện cần thiết để tiếp tục giải quyết.

Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân - Ảnh 2.
Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân - Ảnh 3.

Phiên thảo luận của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Với các kiến nghị đã trình cấp có thẩm quyền, cần xác định rõ những vướng mắc, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và tiến độ thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đây là những nội dung được các đại biểu quan tâm nhằm nâng cao trách nhiệm trong quá trình xử lý kiến nghị của cử tri.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá thêm tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, việc chuyển tiếp các vụ việc phát sinh trước khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện là nội dung cần được quan tâm, nhằm bảo đảm quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư được thực hiện liên tục, đúng quy định.

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