Quốc hội quyết định phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Chiều 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, với 469/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Toàn cảnh hội trường Diên Hồng tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra

Quy mô ngân sách trung ương năm 2027

Theo Nghị quyết được thông qua, tổng số thu ngân sách trung ương năm 2027 dự kiến đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, trong khi tổng số chi được xác định ở mức hơn 2,3 triệu tỷ đồng.

Trong đó, Quốc hội quyết nghị dành hơn 408.000 tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương và hơn 311.000 tỷ đồng để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Màn hình hiển thị kết quả biểu quyết tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Cần kiểm tra lại thời điểm ghi hình trước khi sử dụng cho tin về ngân sách trung ương năm 2027

Đây là hai khoản bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, được xác định trong phương án phân bổ ngân sách năm 2027 vừa được Quốc hội thông qua.

Ngân sách trung ương bố trí nguồn dự phòng

Một nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết là quyết định bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, dẫn đến nguồn thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Khoản dự phòng được xác định để ứng phó với những biến động có thể ảnh hưởng đến cân đối ngân sách, qua đó bảo đảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ tài chính theo dự toán.

Các đại biểu Quốc hội tại hội trường Diên Hồng trong Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Bên cạnh đó, Quốc hội quyết định toàn bộ nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, sau khi trừ chi phí tổ chức thu, sẽ được nộp vào ngân sách trung ương.