CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Quần đảo Canaria của Tây Ban Nha tiếp nhận gần 2.200 người di cư trong 2 ngày

VIỆT TOÀN, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Thời gian qua, làn sóng người di cư vượt Đại Tây Dương tìm cách vào Tây Ban Nha đang gia tăng. Cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha thông báo hôm 15/11 rằng, chỉ trong vòng 48 giờ trước đó, họ đã ghi nhận gần 2.200 người di cư đến quần đảo Canaria bằng thuyền.

Quần đảo Canaria của Tây Ban Nha tiếp nhận gần 2.200 người di cư trong 2 ngày - Ảnh 1.
Quần đảo Canaria của Tây Ban Nha tiếp nhận gần 2.200 người di cư trong 2 ngày - Ảnh 2.

Chiếc thuyền chở người di cư được cứu hộ tại quần đảo Canaria hôm 15/11 (Ảnh: AP)

Theo lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha, họ đã hỗ trợ hơn 1.300 người di cư trên 14 xuồng cao su; phần lớn trong số đó tới đảo El Hierro thuộc quần đảo Canaria. Con số này gần bằng kỷ lục theo ngày trên tuyến đường này, khi có hơn 1.400 người được giải cứu vào ngày 7/11/2020.

Trước tình trạng lượng người di cư gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt từ khu vực châu Phi hạ Sahara, Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp về di cư tại quần đảo Canaria vào ngày 10/11.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong số hơn 28.000 người đến Tây Ban Nha bằng đường biển từ tháng 1 đến cuối tháng 10, có hơn 1.300 người đã đặt chân đến quần đảo Canaria.

Quần đảo này nằm ngoài khơi bờ biển Tây Bắc châu Phi và là một trong những cửa ngõ chính để người di cư nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Phần lớn những người này đến từ Tây Phi, thực hiện hành trình vượt Đại Tây Dương nguy hiểm trên những chiếc thuyền ọp ẹp.


Tin liên quan

Người dân Tây Ban Nha phản đối giá nhà ở tăng cao

Người dân Tây Ban Nha phản đối giá nhà ở tăng cao

(HTV) - Tại Tây Ban Nha, bạo lực bùng phát vào tối 11/11 theo giờ địa phương, trong bối cảnh nước này diễn ra các cuộc biểu tình về vấn đề nhà ở, và tổng đình công ở Madrid và Barcelona.

Nổ lớn rung chuyển nhà máy sản xuất đạn dược, Tây Ban Nha điều động lực lượng khẩn cấp

Nổ lớn rung chuyển nhà máy sản xuất đạn dược, Tây Ban Nha điều động lực lượng khẩn cấp

Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Granada, miền Nam Tây Ban Nha, gây chấn động nhiều địa phương lân cận và khiến ba công nhân phải được chăm sóc y tế do gặp vấn đề về thính giác. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến sự cố kỹ thuật.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 23:22 15/11/2026

(HTV) - Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, thời tiết ngày 16/11, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

Thể thao 07:00 16/11/2026

(HTV) - Ngày 16/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục tranh tài với 6 môn gồm Canoeing, Bowling, Vovinam, Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao và Judo.

Libya: Hổ trắng con đầu tiên chào đời tại vườn thú Tripoli

Thế giới 23:23 15/11/2026

(HTV) - Vườn thú Tripoli tại thủ đô của Libya vừa đón nhận một tin vui khi một chú hổ trắng con khỏe mạnh đã chính thức chào đời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 | Thời sự HTV ngày 15/11/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 | Thời sự HTV ngày 15/11/2026

Thời sự 20:36 15/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 15/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xem thêm