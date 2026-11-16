Quần đảo Canaria của Tây Ban Nha tiếp nhận gần 2.200 người di cư trong 2 ngày

Chiếc thuyền chở người di cư được cứu hộ tại quần đảo Canaria hôm 15/11 (Ảnh: AP)

Theo lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha, họ đã hỗ trợ hơn 1.300 người di cư trên 14 xuồng cao su; phần lớn trong số đó tới đảo El Hierro thuộc quần đảo Canaria. Con số này gần bằng kỷ lục theo ngày trên tuyến đường này, khi có hơn 1.400 người được giải cứu vào ngày 7/11/2020.

Trước tình trạng lượng người di cư gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt từ khu vực châu Phi hạ Sahara, Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp về di cư tại quần đảo Canaria vào ngày 10/11.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong số hơn 28.000 người đến Tây Ban Nha bằng đường biển từ tháng 1 đến cuối tháng 10, có hơn 1.300 người đã đặt chân đến quần đảo Canaria.

Quần đảo này nằm ngoài khơi bờ biển Tây Bắc châu Phi và là một trong những cửa ngõ chính để người di cư nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Phần lớn những người này đến từ Tây Phi, thực hiện hành trình vượt Đại Tây Dương nguy hiểm trên những chiếc thuyền ọp ẹp.



