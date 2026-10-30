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Thế giới

Nổ lớn rung chuyển nhà máy sản xuất đạn dược, Tây Ban Nha điều động lực lượng khẩn cấp

TTXVN
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Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Granada, miền Nam Tây Ban Nha, gây chấn động nhiều địa phương lân cận và khiến ba công nhân phải được chăm sóc y tế do gặp vấn đề về thính giác. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến sự cố kỹ thuật.

Nổ lớn rung chuyển nhà máy sản xuất đạn dược, Tây Ban Nha điều động lực lượng khẩn cấp

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS chiều 30/10 dẫn thông tin từ báo 20minutos cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở thành phố Granada, thuộc cộng đồng tự trị Andalusia của Tây Ban Nha.

Theo báo 20minutos, cảnh sát quốc gia, lực lượng Hiến binh, cảnh sát địa phương, lính cứu hỏa và nhân viên y tế, trong đó có hai đơn vị hồi sức tích cực lưu động, đã được điều động tới hiện trường.

Vụ nổ có thể cảm nhận được tại nhiều địa phương trong khu vực đô thị, khiến ba công nhân phải được chăm sóc y tế do gặp vấn đề về thính giác.

Báo 20minutos cho biết thêm sơ bộ cho thấy vụ nổ xảy ra tại khu vực thiêu hủy của nhà máy, có thể đã xảy ra trong quá trình tiến hành một cuộc thử nghiệm định kỳ tại cơ sở này, khi một sự cố kỹ thuật phát sinh.

Nguồn: https://baotintuc.vn/no-lon-rung-chuyen-nha-may-san-xuat-dan-duoc-tay-ban-nha-dieu-dong-luc-luong-khan-cap-post1398712.html

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