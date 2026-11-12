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Thế giới

Người dân Tây Ban Nha phản đối giá nhà ở tăng cao

THẢO TRANG, MẠNH LINH
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(HTV) - Tại Tây Ban Nha, bạo lực bùng phát vào tối 11/11 theo giờ địa phương, trong bối cảnh nước này diễn ra các cuộc biểu tình về vấn đề nhà ở, và tổng đình công ở Madrid và Barcelona.

Tại Madrid, cảnh sát sử dụng hơi cay để kiểm soát người biểu tình. Trong khi đó, tại Barcelona, người biểu tình ném pháo hoa, và châm lửa đốt thùng rác cùng nhiều thứ khác.

Người dân Tây Ban Nha phản đối giá nhà ở tăng cao - Ảnh 1.

Cuộc biểu tình thu hút đông đảo người tham gia, một số khu vực xuất hiện khói dày đặc

Theo các công đoàn, 4 triệu người lao động Tây Ban Nha đã tham gia cuộc tổng đình công vào thứ Tư, để phản đối cuộc khủng hoảng về giá nhà ở, chưa đầy 3 tuần trước khi cuộc tổng tuyển cử sớm diễn ra.

Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên kể từ năm 2012, khi người lao động từng ngừng làm việc để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong thời kỳ khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro.

Người dân Tây Ban Nha phản đối giá nhà ở tăng cao - Ảnh 2.

Bất chấp thời tiết mưa, đông đảo người dân Tây Ban Nha vẫn tham gia biểu tình.

Theo ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, nước này đang thiếu hụt khoảng 750.000 căn nhà, và con số này dự kiến tăng lên hơn một triệu căn vào năm 2028.

Người dân Tây Ban Nha phản đối giá nhà ở tăng cao - Ảnh 3.
Người dân Tây Ban Nha phản đối giá nhà ở tăng cao - Ảnh 4.

Cuộc biểu tình thu hút đông đảo người tham gia, một số khu vực xuất hiện khói dày đặc

Khi ngày càng ít người có khả năng mua nhà, nhu cầu thuê nhà đã tăng vọt, gây áp lực lớn lên thị trường này. Theo Hội đồng Thanh niên Tây Ban Nha, giá thuê nhà trung bình tại nước này là hơn 1.100 euro, tương đương 98% mức lương tháng trung bình của một người trẻ tại Tây Ban Nha.


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