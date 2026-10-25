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Thể thao

Đình Bắc vắng mặt ở lượt 3 AFC Champions League Elite do quá tải thể lực

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không cùng CLB Công An Hà Nội sang Trung Quốc thi đấu lượt 3 AFC Champions League Elite 2026 - 2027. Cầu thủ được tạo điều kiện nghỉ ngơi, tập hồi phục nhằm cải thiện thể trạng sau thời gian thi đấu liên tục.

Đình Bắc ở lại Việt Nam, CLB Công An Hà Nội sang Trung Quốc

Chiều 24/10, bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này đã vào TP. Hồ Chí Minh để tập hồi phục, thay vì cùng CLB Công An Hà Nội di chuyển đến Trung Quốc.

Trước đó, sáng ngày 24/10, CLB Công An Hà Nội có mặt tại Thượng Hải để chuẩn bị cho trận gặp Shanghai Port sẽ diễn ra vào ngày 27/10. 

Đình Bắc vắng mặt ở lượt 3 AFC Champions League Elite do quá tải thể lực- Ảnh 1.
Đình Bắc vắng mặt ở lượt 3 AFC Champions League Elite do quá tải thể lực- Ảnh 2.
Đình Bắc vắng mặt ở lượt 3 AFC Champions League Elite do quá tải thể lực- Ảnh 3.

Đội hình sang Trung Quốc vẫn có nhiều cầu thủ chủ chốt như Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Leo Artur, Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh (Ảnh: CLB CAHN)

HLV Alexandre Polking không điền tên Đình Bắc vào danh sách thi đấu và để tiền đạo này ở lại Việt Nam. Dù không gặp chấn thương, cầu thủ vẫn được tạo điều kiện nghỉ ngơi, củng cố nền tảng thể lực.

Việc Đình Bắc vắng mặt đồng nghĩa HLV Polking sẽ phải tính toán phương án khác cho hàng công ở trận đấu với Shanghai Port. CLB Công An Hà Nội đang hướng đến mục tiêu giành những điểm số đầu tiên tại sân chơi cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Á.

Đình Bắc cần hồi phục sau thời gian thi đấu liên tục

Từ năm 2025 đến nay, Đình Bắc liên tục thi đấu ở nhiều cấp độ đội tuyển và giải đấu. Sau hai giải đấu gần nhất cùng đội tuyển Việt Nam, tiền đạo này tiếp tục ra sân thường xuyên cho CLB Công An Hà Nội từ đầu mùa giải.

Đình Bắc vắng mặt ở lượt 3 AFC Champions League Elite do quá tải thể lực- Ảnh 4.

Với lịch thi đấu dày đặc, việc nghỉ ngơi và điều chỉnh khối lượng vận động được xem là cần thiết để cầu thủ duy trì thể trạng (Ảnh: VFF)

Ở vòng 5 LPBank V-League 2026 - 2027, Đình Bắc ghi bàn thắng đầu tiên tại giải mùa này trong trận gặp CLB Thanh Hóa.

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

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