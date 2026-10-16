AFC Champions League 2: Phnom Penh Crown gây bất ngờ

Phnom Penh Crown có trận thi đấu ấn tượng trên sân Gangwon của Hàn Quốc

AFC Champions League 2 ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của các đại diện bóng đá Campuchia ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Trong khi PKR Svay Rieng cầm hòa Thân Hoa Thượng Hải của Trung Quốc, Phnom Penh Crown giành chiến thắng 2-1 trên sân Gangwon của Hàn Quốc.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Phnom Penh Crown vẫn gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà nhờ lối chơi phòng ngự chắc chắn. Cuối hiệp một, đại diện Campuchia vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Guytho Mijiland.

Sang hiệp hai, Gangwon đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa. Hleihel thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, Phnom Penh Crown vẫn duy trì sự tự tin. Phút 78, hàng thủ Gangwon phạm lỗi với Moses Dyer trong vòng cấm. Chính cầu thủ người New Zealand thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Phnom Penh Crown giành chiến thắng 2-1 trên sân Gangwon của Hàn Quốc

Kết quả này giúp Phnom Penh Crown dẫn đầu bảng H với sáu điểm sau hai trận, qua đó mở ra cơ hội giành vé đi tiếp.

Ở bảng F, nhà vô địch Singapore Lion City Sailors có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua đội chủ nhà Tai Po tại Hong Kong. Mathias Phaeton ghi bàn duy nhất vào đầu hiệp hai, giúp đội bóng Singapore có bốn điểm sau hai lượt trận.

Cũng tại bảng F, BG Pathum United của Thái Lan thất bại 1-2 trước Adelaide United của Australia trên sân nhà. Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Marin Jurina ngay phút thứ hai. Tuy nhiên, Craig Goodwill gỡ hòa cho Adelaide United chỉ tám phút sau đó.

Đến phút 77, Ethan Alagich xử lý khéo léo trước khi ghi bàn quyết định, giúp đại diện Australia giành trọn ba điểm. Sau hai lượt trận, Adelaide United tiếp tục dẫn đầu bảng với sáu điểm.