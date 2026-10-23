Qatar tiếp tục đăng cai 3 trận cuối FIFA Intercontinental Cup 2026

Qatar tiếp tục đăng cai các trận đấu quyết định

Theo thông báo từ FIFA ngày 22/10, Qatar được lựa chọn tổ chức ba trận đấu cuối cùng của FIFA Intercontinental Cup 2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp quốc gia vùng Vịnh đăng cai giai đoạn cuối của giải đấu cấp câu lạc bộ thường niên, quy tụ các nhà vô địch của sáu liên đoàn bóng đá châu lục.

Cụ thể, sân vận động Jassim bin Hamad tại Doha sẽ tổ chức trận FIFA Derby of the Americas ngày 9/12 và FIFA Challenger Cup ngày 12/12. Trong khi đó, trận chung kết diễn ra ngày 16/12 tại sân Ahmad bin Ali, thành phố Al Rayyan.

Qatar tiếp tục được FIFA lựa chọn đăng cai ba trận đấu cuối cùng của FIFA Intercontinental Cup 2026 trong tháng 12 (Ảnh: FIFA)

Ở trận FIFA Derby of the Americas, Toluca FC, nhà vô địch Concacaf Champions Cup, sẽ đối đầu đội đăng quang Copa Libertadores 2026 của Nam Mỹ. Đội thắng giành quyền gặp Mamelodi Sundowns FC, đại diện vô địch châu Phi, tại FIFA Challenger Cup.

Đội giành chiến thắng ở trận FIFA Challenger Cup sẽ đoạt vé vào chung kết, nơi PSG đang chờ sẵn với tư cách nhà vô địch UEFA Champions League và đương kim vô địch FIFA Intercontinental Cup.

PSG hướng đến cơ hội bảo vệ ngôi vương

PSG bước vào giải đấu với tư cách đội giữ danh hiệu sau khi đánh bại Flamengo trên chấm luân lưu ở trận chung kết năm 2025. Trước đó, Real Madrid là đội vô địch phiên bản FIFA Intercontinental Cup mới vào năm 2024.

Giải đấu năm 2026 khởi tranh tại Jeddah, Saudi Arabia, ngày 26/8. Trong trận play-off liên lục địa châu Phi – châu Á – Thái Bình Dương, Al Ahli của Saudi Arabia đánh bại Auckland FC của New Zealand với tỷ số 1-0.

Trận chung dự kiến kết diễn ra tại sân Ahmad bin Ali ngày 16/12/2026 (Ảnh: FIFA)

Đến ngày 19/9, Mamelodi Sundowns vượt qua Al Ahli với tỷ số 2-1 tại Pretoria, Nam Phi, qua đó giành FIFA African-Asian-Pacific Cup và tiến vào giai đoạn cuối của giải đấu.

Theo lịch thi đấu đã công bố, trận chung kết ngày 16/12 sẽ là cơ hội để PSG bảo vệ danh hiệu trước đội thắng ở FIFA Challenger Cup. Tuy nhiên, đối thủ của đại diện bóng đá Pháp chỉ được xác định sau hai trận đấu diễn ra tại Qatar trong tháng 12.

Lịch thi đấu 3 trận cuối tại Qatar

Ngày Trận đấu Địa điểm 9/12/2026 Đội vô địch Copa Libertadores 2026 – Toluca FC Sân Jassim bin Hamad 12/12/2026 Đội thắng trận ngày 9/12 – Mamelodi Sundowns FC Sân Jassim bin Hamad 16/12/2026 PSG – Đội thắng FIFA Challenger Cup Sân Ahmad bin Ali

Bảng thi đấu FIFA Intercontinental Cup 2026, với Paris Saint-Germain chờ đối thủ ở trận chung kết ngày 16/12 (Ảnh: FIFA)

Nguồn tin: FIFA