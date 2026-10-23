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Thể thao

FIFA ấn định lịch thi đấu vòng chung kết U20 World Cup 2027

THÙY DƯƠNG, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ấn định vòng chung kết U20 World Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến 9/10/2027 tại hai quốc gia đồng chủ nhà Azerbaijan và Uzbekistan, với 12 đội tuyển đầu tiên đã giành quyền góp mặt.

Thời gian và địa điểm tổ chức U20 World Cup 2027

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), vòng chung kết U20 World Cup 2027 sẽ là lần thứ 25 sân chơi danh giá nhất cấp độ đội tuyển U20 được tổ chức. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 17/9 và khép lại bằng trận chung kết vào ngày 9/10/2027 tại hai quốc gia đồng đăng cai là Azerbaijan và Uzbekistan.

FIFA ấn định lịch thi đấu vòng chung kết U20 World Cup 2027 - Ảnh 1.

Vòng chung kết U20 World Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 9/10/2027 tại Azerbaijan và Uzbekistan (Ảnh: FIFA)

Sự kiện vào năm sau đánh dấu cột mốc tròn nửa thế kỷ kể từ khi kỳ giải đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại Tunisia.

Các đội tuyển đã giành vé dự U20 World Cup 2027 

Bên cạnh hai đại diện Azerbaijan và Uzbekistan, giải đấu có sự góp mặt của 10 đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng loại tại các châu lục.

Trong đó, khu vực châu Âu (UEFA) có 4 đại diện giành quyền tham dự là Croatia, Đức, Tây Ban Nha và Ukraine. Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng góp mặt 4 đội bóng gồm Canada, Costa Rica, Mexico và Mỹ. Hai tấm vé còn lại tính đến thời điểm này thuộc về New Zealand và Tahiti đến từ khu vực châu Đại Dương (OFC).

Loạt trận vòng loại tại các khu vực còn lại sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa đầu năm 2027 nhằm tìm ra những cái tên cuối cùng hoàn tất danh sách 24 đội tuyển tranh tài ở vòng chung kết. Nhà đương kim vô địch Morocco cũng đang hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại khu vực trong giai đoạn này để có cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Nguồn tin: FIFA

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