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Thể thao

PSG quyết tâm nối dài mạch thắng trước Villarreal

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PSG sẽ làm khách trên sân Villarreal ở lượt trận thứ tư Champions League, với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng tại giải đấu.

PSG quyết tâm nối dài mạch thắng trước Villarreal- Ảnh 1.

PSG đang có phong độ ấn tượng trước cuộc đối đầu Villarreal

PSG đang có phong độ ấn tượng trước cuộc đối đầu Villarreal tại lượt trận thứ tư Champions League mùa giải 2026–2027. Sau ba lượt trận, đội bóng Pháp dẫn đầu bảng xếp hạng với chín điểm, ghi 14 bàn và để thủng lưới 5 lần.

Ở lượt trận gần nhất, PSG đánh bại Barcelona với tỉ số 4-2. Kết quả này giúp thầy trò HLV Luis Enrique tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại đấu trường Châu Âu.

PSG quyết tâm nối dài mạch thắng trước Villarreal- Ảnh 2.

Villarreal đang gặp nhiều khó khăn tại Champions League

Trong khi đó, Villarreal đang gặp nhiều khó khăn tại Champions League. Sau ba lượt trận, đội bóng Tây Ban Nha có một chiến thắng và hai thất bại, ghi tám bàn và để thủng lưới tám lần. Ở trận gần nhất, Villarreal để thua Liverpool với tỉ số 3-4 dù từng dẫn trước hai bàn.

Đây cũng là lần đầu tiên PSG và Villarreal gặp nhau trong khuôn khổ Champions League. Theo thống kê của UEFA, PSG đang có chuỗi 13 trận bất bại tại giải đấu, trong khi Villarreal chưa thể giữ sạch lưới trong 14 trận Champions League gần nhất.

Trận đấu diễn ra lúc 21 giờ ngày 3/11 theo giờ địa phương tại sân Estadio de la Cerámica. Theo giờ Việt Nam, cuộc đối đầu bắt đầu lúc 3g rạng sáng mai (4/11).


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