Côn Đảo tổ chức Gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân khó khăn

Gian hàng 0 đồng Côn Đảo với nhiều hoạt động phục vụ miễn phí

Ban tổ chức cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ và lực lượng vũ trang trao các phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Gian hàng 0 đồng" ở Côn Đảo

Hội Chữ thập đỏ Đặc khu Côn Đảo phối hợp với Trung đoàn Hỗn hợp 39 tổ chức chương trình Gian hàng 0 đồng, hướng đến chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình triển khai nhiều hoạt động phục vụ miễn phí như cắt tóc, phát rau củ, phục vụ cà phê và ăn sáng. Các hoạt động được chuẩn bị bởi cán bộ, chiến sĩ cùng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, góp phần mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Trao 20 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Hỗn hợp 39 chuẩn bị các phần rau củ và nhu yếu phẩm tươi sạch để phục vụ miễn phí cho người dân địa phương

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt, 5kg gạo và rau củ, góp phần chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân trong sinh hoạt hằng ngày.

Với nhiều người dân, giá trị của gian hàng không chỉ nằm ở những phần quà được trao đi, mà còn ở sự quan tâm, sẻ chia và không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Bà Bùi Thị Phượng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đặc khu Côn Đảo

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chương trình còn tạo không khí gần gũi, ấm áp. Với người dân, giá trị của Gian hàng 0 đồng còn nằm ở sự quan tâm, sẻ chia và tình làng nghĩa xóm.

Hoạt động cắt tóc miễn phí do Câu lạc bộ Hớt tóc tình nguyện thực hiện, mang đến sự hỗ trợ thiết thực và tạo khí thế vui tươi, ấm áp cho bà con

Bên cạnh sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Hỗn hợp 39 cũng tích cực đồng hành cùng chương trình. Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, đơn vị còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Chương trình còn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, tạo sân chơi vui tươi và tăng cường sự gắn kết giữa quân với dân. Qua đó, góp phần xây dựng Đặc khu Côn Đảo ngày càng nghĩa tình, nhân ái.