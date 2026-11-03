Không khí giáng sinh tràn ngập trên đường phố Venezuela

Bà Delcy Rodriguez rạng rỡ nắm tay, thân thiện giao lưu cùng đông đảo người dân trong sự kiện khởi động mùa Giáng sinh sớm

Dọc đại lộ Avenida Los Ilustres và Paseo Los Próceres, dòng người tập trung đông đúc, cùng thưởng thức âm nhạc và chờ đợi khoảnh khắc những ánh đèn Giáng sinh được thắp sáng.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tham dự sự kiện và trực tiếp thực hiện nghi thức thắp sáng. Trong bài phát biểu, bà cho biết ý nghĩa lớn nhất của mùa lễ hội không chỉ nằm ở ánh đèn rực rỡ, mà còn ở những cái ôm giữa bạn bè và người thân, sự sẻ chia và động viên để cùng nhau vượt qua đau thương.

Mô hình cây thông Noel được thắp sáng rực rỡ bằng hàng ngàn bóng đèn LED trước tòa nhà công quyền, thắp lên không khí lễ hội trên đường phố

Hòa chung không khí rộn ràng, chị Belkys Tunes, một người dân địa phương, chia sẻ: "Chúng tôi đã quen với việc đón Giáng sinh từ rất sớm. Người dân Venezuela vốn lạc quan, vui vẻ và luôn trân trọng niềm vui, tình yêu thương cũng như sự hòa thuận mà mùa Giáng sinh mang lại".

Các em nhỏ thích thú theo dõi và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ đường phố trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu mang đậm không khí Giáng sinh

Trước đó vào tháng 10, bà Rodriguez thông báo đưa thời điểm bắt đầu các hoạt động Giáng sinh lên sớm hơn, với kỳ vọng mùa lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế và cải thiện tinh thần người dân.