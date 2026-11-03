CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Không khí giáng sinh tràn ngập trên đường phố Venezuela

VIỆT HÀ, MINH KHANG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Cuối tuần qua, thủ đô Caracas của Venezuela ngập tràn trong không khí Giáng sinh sớm với các buổi hòa nhạc miễn phí và lễ thắp sáng quy mô lớn.

Không khí giáng sinh tràn ngập trên đường phố Venezuela - Ảnh 1.

Bà Delcy Rodriguez rạng rỡ nắm tay, thân thiện giao lưu cùng đông đảo người dân trong sự kiện khởi động mùa Giáng sinh sớm

Dọc đại lộ Avenida Los Ilustres và Paseo Los Próceres, dòng người tập trung đông đúc, cùng thưởng thức âm nhạc và chờ đợi khoảnh khắc những ánh đèn Giáng sinh được thắp sáng.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tham dự sự kiện và trực tiếp thực hiện nghi thức thắp sáng. Trong bài phát biểu, bà cho biết ý nghĩa lớn nhất của mùa lễ hội không chỉ nằm ở ánh đèn rực rỡ, mà còn ở những cái ôm giữa bạn bè và người thân, sự sẻ chia và động viên để cùng nhau vượt qua đau thương.

Không khí giáng sinh tràn ngập trên đường phố Venezuela - Ảnh 2.

Mô hình cây thông Noel được thắp sáng rực rỡ bằng hàng ngàn bóng đèn LED trước tòa nhà công quyền, thắp lên không khí lễ hội trên đường phố

Hòa chung không khí rộn ràng, chị Belkys Tunes, một người dân địa phương, chia sẻ: "Chúng tôi đã quen với việc đón Giáng sinh từ rất sớm. Người dân Venezuela vốn lạc quan, vui vẻ và luôn trân trọng niềm vui, tình yêu thương cũng như sự hòa thuận mà mùa Giáng sinh mang lại".

Không khí giáng sinh tràn ngập trên đường phố Venezuela - Ảnh 3.

Các em nhỏ thích thú theo dõi và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ đường phố trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu mang đậm không khí Giáng sinh

Trước đó vào tháng 10, bà Rodriguez thông báo đưa thời điểm bắt đầu các hoạt động Giáng sinh lên sớm hơn, với kỳ vọng mùa lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế và cải thiện tinh thần người dân.

Tin liên quan

Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ

Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ

Ngày 17/9 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã hoan nghênh việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn dầu khí Mỹ Continental Resources nhằm khai thác và phát triển lô Ayacucho 2 thuộc Vành đai dầu mỏ Orinoco.

Thỏa thuận năng lượng Venezuela - Mỹ kéo dài 25 năm

Thỏa thuận năng lượng Venezuela - Mỹ kéo dài 25 năm

(HTV) - Ngày 29/8, Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết thỏa thuận năng lượng mới giữa nước này và Mỹ sẽ kéo dài 25 năm. Trước đó một ngày, hai bên đã công bố thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp quản 1/5 trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Văn hóa - Giải trí 13:30 02/11/2026

(HTV) - Thịnh điển W 2026 diễn ra tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc), quy tụ hơn 30 nghệ sĩ Hoa ngữ. Sự kiện gây chú ý với thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, cùng những tạo hình nổi bật của Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi, Hề Mộng Dao và Âu Dương Na Na.

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

Show nổi bật 09:10 02/11/2026

(HTV) - Với chủ đề “Màu thời gian”, Thay lời muốn nói tháng 11 mời khán giả trở về miền ký ức qua những giai điệu giàu cảm xúc, vào lúc 20 giờ ngày 8/11/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV. Khán giả có thể mua vé qua Ticketbox, liên hệ Zalo OA, fanpage HTVC, hoặc mua trực tiếp tại nhà đài.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

Show nổi bật 10:00 02/11/2026

(HTV) - Một thử thách tưởng chừng đơn giản lại khiến các thành viên 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Trong Tập 10, màn phối hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy trở thành điểm nhấn hài hước, mở đầu ngày mới bằng loạt biểu cảm khó đỡ.

Xem thêm