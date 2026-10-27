PSG đánh bại Lyon, vươn lên dẫn đầu Ligue 1 (Ảnh: Reuters)

PSG giành chiến thắng 2-0 trước Lyon trên sân Parc des Princes, ráng sáng 27/10 (giờ Việt Nam). Hai bàn thắng trong hiệp hai giúp đội chủ nhà có thêm ba điểm quan trọng. Kết quả này đưa PSG lên ngôi đầu Ligue 1 với 17 điểm sau tám trận, hơn đội xếp thứ hai Rennes một điểm. Trong khi đó, Lyon đứng thứ năm với 14 điểm.

Sau hiệp một không có bàn thắng, PSG tăng sức ép nhằm tìm kiếm lợi thế. Phút 72, Senny Mayulu mở tỉ số bằng cú sút chìm từ ngoài vùng cấm. Mika Godts kiến tạo trong tình huống này, giúp đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc.

Đến phút 84, Godts tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng. Cầu thủ gia nhập PSG từ Ajax Amsterdam trong mùa giải này đón đường chuyền dài của đồng đội, trước khi dứt điểm thành công. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Godts cho đội bóng thủ đô nước Pháp.

Chiến thắng trước Lyon giúp PSG nối dài chuỗi thắng lên 8 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 5 trận liên tiếp tại Ligue 1. Đội bóng của HLV Luis Enrique đang cho thấy phong độ ổn định ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, khoảng cách giữa PSG và Rennes hiện chỉ là 1 điểm. Vì vậy, cuộc đua ở nhóm đầu bảng vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý.

Nguồn: Reuters, PSG