Barcelona khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid

Barcelona chững lại sau hai trận thua lớn

Barcelona khởi đầu mùa giải đầy thuyết phục khi thắng cả 11 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, ghi 48 bàn và chỉ để thủng lưới 11 lần. Đội bóng xứ Catalonia từng dẫn đầu La Liga và nằm trong nhóm đầu bảng tại Champions League.

Tuy nhiên, hai thử thách lớn liên tiếp đã khiến Barcelona chững lại. Thất bại 2-4 trên sân PSG hôm 21/10 được nối tiếp bằng trận thua 1-2 trước Real Madrid trên sân nhà hôm 25/10.

Trận thua Real Madrid khiến Barcelona bỏ lỡ cơ hội trở thành đội đầu tiên thắng cả 10 trận mở màn La Liga (Ảnh: AP)

Đội bóng hiện chỉ còn hơn Atletico Madrid 2 điểm, trong khi Real Madrid đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm.

HLV Hansi Flick cho rằng những chi tiết nhỏ đã ảnh hưởng đến kết quả trận El Clásico.

HLV Hansi Flick khẳng định toàn đội cần phân tích những sai sót, tập luyện tốt hơn và nhanh chóng lấy lại sự tập trung (Ảnh: AP)

Barcelona sẽ lần lượt tiếp đón Alaves tại La Liga vào ngày 1/11 và Aston Villa ở Champions League vào tuần tới. Đây là cơ hội để đội bóng tìm lại nhịp thi đấu sau hai thất bại liên tiếp.

Hàng thủ Barcelona sứt mẻ, Yamal chưa đạt phong độ tốt nhất

Chấn thương tiếp tục là mối lo lớn với Barcelona. Hậu vệ Xavi Espart phải rời sân trong hiệp một trận gặp Real Madrid. Trước đó, đội bóng đã thiếu vắng Andreas Christensen, Jules Koundé và Eric García. Sai lầm của Gerard Martín trong vòng cấm góp phần khiến Barcelona nhận bàn thua đầu tiên ở trận El Clásico. Theo HLV Flick, tình hình chấn thương là vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay.

Trên hàng công, Lamine Yamal cũng không có màn trình diễn như kỳ vọng (Ảnh: AP)

Cầu thủ trẻ này bỏ lỡ một cơ hội ở cự ly gần trong hiệp một, trong khi Raphinha là người ghi bàn duy nhất cho Barcelona.

Tiền vệ Pedri thừa nhận Barcelona chưa thể hiện đúng khả năng, đặc biệt trong hiệp một. Anh cho biết đội bóng chuyền bóng chậm, để mất bóng nhiều và phải trả giá trước đối thủ mạnh.

Sau hai thất bại liên tiếp, Barcelona cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế sai sót và sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ở cả La Liga lẫn Champions League.

Nguồn tin: AP