CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Barcelona khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid

THUỲ DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Barcelona liên tiếp thua Paris Saint-Germain 2-4 tại Champions League và Real Madrid 1-2 ở La Liga. Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng với 11 trận toàn thắng, đội bóng của HLV Hansi Flick đang phải nhìn lại phong độ của toàn đội.

Barcelona chững lại sau hai trận thua lớn

Barcelona khởi đầu mùa giải đầy thuyết phục khi thắng cả 11 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, ghi 48 bàn và chỉ để thủng lưới 11 lần. Đội bóng xứ Catalonia từng dẫn đầu La Liga và nằm trong nhóm đầu bảng tại Champions League.

Tuy nhiên, hai thử thách lớn liên tiếp đã khiến Barcelona chững lại. Thất bại 2-4 trên sân PSG hôm 21/10 được nối tiếp bằng trận thua 1-2 trước Real Madrid trên sân nhà hôm 25/10.

Barcelona khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid - Ảnh 1.

Trận thua Real Madrid khiến Barcelona bỏ lỡ cơ hội trở thành đội đầu tiên thắng cả 10 trận mở màn La Liga (Ảnh: AP)

Đội bóng hiện chỉ còn hơn Atletico Madrid 2 điểm, trong khi Real Madrid đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm.

HLV Hansi Flick cho rằng những chi tiết nhỏ đã ảnh hưởng đến kết quả trận El Clásico. 

Barcelona khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid - Ảnh 2.

HLV Hansi Flick khẳng định toàn đội cần phân tích những sai sót, tập luyện tốt hơn và nhanh chóng lấy lại sự tập trung (Ảnh: AP)

Barcelona sẽ lần lượt tiếp đón Alaves tại La Liga vào ngày 1/11 và Aston Villa ở Champions League vào tuần tới. Đây là cơ hội để đội bóng tìm lại nhịp thi đấu sau hai thất bại liên tiếp.

Hàng thủ Barcelona sứt mẻ, Yamal chưa đạt phong độ tốt nhất

Chấn thương tiếp tục là mối lo lớn với Barcelona. Hậu vệ Xavi Espart phải rời sân trong hiệp một trận gặp Real Madrid. Trước đó, đội bóng đã thiếu vắng Andreas Christensen, Jules Koundé và Eric García. Sai lầm của Gerard Martín trong vòng cấm góp phần khiến Barcelona nhận bàn thua đầu tiên ở trận El Clásico. Theo HLV Flick, tình hình chấn thương là vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay.

Barcelona khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid - Ảnh 3.
Barcelona khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid - Ảnh 4.
Barcelona khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid - Ảnh 5.

Trên hàng công, Lamine Yamal cũng không có màn trình diễn như kỳ vọng (Ảnh: AP)

Cầu thủ trẻ này bỏ lỡ một cơ hội ở cự ly gần trong hiệp một, trong khi Raphinha là người ghi bàn duy nhất cho Barcelona. 

Tiền vệ Pedri thừa nhận Barcelona chưa thể hiện đúng khả năng, đặc biệt trong hiệp một. Anh cho biết đội bóng chuyền bóng chậm, để mất bóng nhiều và phải trả giá trước đối thủ mạnh.

Sau hai thất bại liên tiếp, Barcelona cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế sai sót và sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ở cả La Liga lẫn Champions League.

Nguồn tin: AP

Tin liên quan

Real Madrid đánh bại Barcelona tại Camp Nou, Mbappé lập cú đúp

Real Madrid đánh bại Barcelona tại Camp Nou, Mbappé lập cú đúp

(HTV) - Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona ngay tại sân Camp Nou trong trận El Clásico ngày 25/10. Cú đúp của Kylian Mbappé giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chấm dứt thành tích bất bại của đối thủ tại La Liga mùa này, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 3 điểm.

UEFA Champions League: Barcelona thất bại trước PSG với tỷ số 2-4

UEFA Champions League: Barcelona thất bại trước PSG với tỷ số 2-4

(HTV) - Sau trận thua 2-4 trên sân của Paris St Germain (PSG) tại UEFA Champions League, vào ngày 20/10 (rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam), Barcelona chính thức đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa. Dù vậy, màn thể hiện khởi sắc của Lamine Yamal cùng dàn cầu thủ trẻ vẫn giúp HLV Hansi Flick duy trì sự lạc quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Văn hóa - Giải trí 12:34 26/10/2026

(HTV) - Đại lễ Dâng y Kathina Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 tại Chùa Bồ Đề, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo chư Tăng, Phật tử tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Thế giới 17:52 26/10/2026

(HTV) - Houthi tuyên bố phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào ba mục tiêu tại Ả-rập Xê-út ngày 25/10, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh.

Xem thêm