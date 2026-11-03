Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên nhóm yếu thế

Phường Phú Lâm tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Tại phường Phú Lâm, công tác rà soát và vận động người dân tham gia khám sức khỏe đang được tăng cường. Tính đến ngày 28/10/2026, địa phương đã có 44.065 người được khám, đạt tỉ lệ 73,9%.

Người dân phường Phú Lâm được khám, tư vấn sức khỏe tại điểm khám tập trung, góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình

Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026, phường tiếp tục rà soát những trường hợp chưa tham gia, đồng thời tổ chức các đợt khám lưu động tại trụ sở khu phố. Địa phương cũng dự kiến phát huy năng lực khám tại nhà, hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe và phối hợp với các đơn vị chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Việc đa dạng hình thức tổ chức được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc tiếp cận cơ sở y tế.

Thực tế triển khai tại địa phương cho thấy chương trình nhận được sự hưởng ứng của người dân. Một số người dân đánh giá hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện khám sức khỏe thường xuyên.

Phường Sài Gòn mở rộng cơ hội khám sức khỏe

Trong khi đó, phường Sài Gòn là một trong những địa phương hoàn thành sớm chiến dịch khám sức khỏe toàn dân. Tính đến ngày 29/10, có 25.586 người dân được khám, đạt tỉ lệ 113,3%.

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai là việc địa phương quan tâm đến những trường hợp khó khăn trong đi lại và hạn chế về điều kiện kinh tế. Với người dân không thể tự đến cơ sở y tế, lực lượng y tế phường tổ chức khám trực tiếp tại nơi ở, giúp họ có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo đại diện phường Sài Gòn, chương trình còn tạo cơ sở dữ liệu sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đây là nền tảng để địa phương xây dựng các giải pháp chăm sóc phù hợp hơn trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu mỗi người dân đều có bác sĩ đồng hành.

Bên cạnh hoạt động khám tập trung, việc thay đổi nhận thức cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thay vì chỉ tham gia khi được vận động, người dân cần hình thành thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, qua đó phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

Bảo đảm công bằng trong chăm sóc y tế

Đánh giá về chương trình, PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, cho rằng không nên chỉ đánh giá thành công thông qua số lượng người được khám. Yếu tố quan trọng hơn là khả năng tiếp cận những nhóm yếu thế, vốn ít có điều kiện kiểm tra sức khỏe trước đây.

Nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám cho người khó đi lại, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tại khu dân cư

Đặc biệt, người dân ở khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thường gặp hạn chế trong việc phát hiện và theo dõi các bệnh mạn tính. Việc đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần những nhóm này giúp tăng cơ hội phát hiện bệnh sớm, can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế chi phí khi bệnh tiến triển nặng.

Ở góc độ xã hội, chương trình góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế bình đẳng hơn giữa các nhóm dân cư. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu hoàn thành tiến độ, việc bảo đảm chất lượng khám, khả năng theo dõi sức khỏe sau khám và duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động là những vấn đề cần được quan tâm trong giai đoạn tiếp theo.



