CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Sức khỏe

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên nhóm yếu thế

THU HÀ, QUỐC SỬ, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh tỉ lệ người dân tham gia, việc tiếp cận các nhóm yếu thế là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phường Phú Lâm tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Tại phường Phú Lâm, công tác rà soát và vận động người dân tham gia khám sức khỏe đang được tăng cường. Tính đến ngày 28/10/2026, địa phương đã có 44.065 người được khám, đạt tỉ lệ 73,9%.

Khám sức khỏe toàn dân: Chú trọng nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh 1.
Khám sức khỏe toàn dân: Chú trọng nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh 2.
Khám sức khỏe toàn dân: Chú trọng nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh 3.

Người dân phường Phú Lâm được khám, tư vấn sức khỏe tại điểm khám tập trung, góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình

Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026, phường tiếp tục rà soát những trường hợp chưa tham gia, đồng thời tổ chức các đợt khám lưu động tại trụ sở khu phố. Địa phương cũng dự kiến phát huy năng lực khám tại nhà, hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe và phối hợp với các đơn vị chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Việc đa dạng hình thức tổ chức được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc tiếp cận cơ sở y tế.

Thực tế triển khai tại địa phương cho thấy chương trình nhận được sự hưởng ứng của người dân. Một số người dân đánh giá hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện khám sức khỏe thường xuyên.

Phường Sài Gòn mở rộng cơ hội khám sức khỏe

Trong khi đó, phường Sài Gòn là một trong những địa phương hoàn thành sớm chiến dịch khám sức khỏe toàn dân. Tính đến ngày 29/10, có 25.586 người dân được khám, đạt tỉ lệ 113,3%.

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai là việc địa phương quan tâm đến những trường hợp khó khăn trong đi lại và hạn chế về điều kiện kinh tế. Với người dân không thể tự đến cơ sở y tế, lực lượng y tế phường tổ chức khám trực tiếp tại nơi ở, giúp họ có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo đại diện phường Sài Gòn, chương trình còn tạo cơ sở dữ liệu sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đây là nền tảng để địa phương xây dựng các giải pháp chăm sóc phù hợp hơn trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu mỗi người dân đều có bác sĩ đồng hành.

Bên cạnh hoạt động khám tập trung, việc thay đổi nhận thức cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thay vì chỉ tham gia khi được vận động, người dân cần hình thành thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, qua đó phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

Bảo đảm công bằng trong chăm sóc y tế

Đánh giá về chương trình, PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, cho rằng không nên chỉ đánh giá thành công thông qua số lượng người được khám. Yếu tố quan trọng hơn là khả năng tiếp cận những nhóm yếu thế, vốn ít có điều kiện kiểm tra sức khỏe trước đây.

Khám sức khỏe toàn dân: Chú trọng nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh 4.
Khám sức khỏe toàn dân: Chú trọng nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh 5.
Khám sức khỏe toàn dân: Chú trọng nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh 6.
Khám sức khỏe toàn dân: Chú trọng nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh 7.

Nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám cho người khó đi lại, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tại khu dân cư

Đặc biệt, người dân ở khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thường gặp hạn chế trong việc phát hiện và theo dõi các bệnh mạn tính. Việc đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần những nhóm này giúp tăng cơ hội phát hiện bệnh sớm, can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế chi phí khi bệnh tiến triển nặng.

Ở góc độ xã hội, chương trình góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế bình đẳng hơn giữa các nhóm dân cư. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu hoàn thành tiến độ, việc bảo đảm chất lượng khám, khả năng theo dõi sức khỏe sau khám và duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động là những vấn đề cần được quan tâm trong giai đoạn tiếp theo.


Tin liên quan

TP Hồ Chí Minh chi ngân sách khám sức khỏe cho 3 triệu học sinh, sinh viên

TP Hồ Chí Minh chi ngân sách khám sức khỏe cho 3 triệu học sinh, sinh viên

Ngày 7/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ năm học 2026 - 2027, khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ nguồn ngân sách nhà nước, thay vì thực hiện theo hình thức xã hội hóa từ nguồn đóng góp của phụ huynh.

Hơn 1.000 lượt khám mỗi ngày – phường Minh Phụng khởi động hành trình khám sức khỏe toàn dân

Hơn 1.000 lượt khám mỗi ngày – phường Minh Phụng khởi động hành trình khám sức khỏe toàn dân

(HTV) - Không cần chờ đến giờ hành chính, không phải đi xa, người dân phường Minh Phụng có thể tranh thủ buổi tối để kiểm tra sức khỏe ngay tại những điểm khám gần nhà. Mô hình khám sức khỏe toàn dân lưu động miễn phí đang được địa phương triển khai, với mục tiêu đưa chăm sóc y tế đến gần hơn với từng người dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Show nổi bật 15:28 02/11/2026

(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Văn hóa - Giải trí 14:30 02/11/2026

(HTV) - Khai thác một trong những thiên sử thi nổi tiếng của văn hóa Ấn Độ, Sử thi Ramayana đưa khán giả bước vào thế giới của hoàng tử Rama, nàng Sita và cuộc đối đầu với quỷ vương Ravana. Với thời lượng 195 phút, tác phẩm kết hợp các yếu tố phiêu lưu, hành động và giả tưởng, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 6/11/2026.

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Thời sự 17:49 02/11/2026

(HTV) - Sáng 2/11, lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên tại một số địa phương, ghi nhận quá trình phấn đấu và đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Sức ép quân sự đè nặng lên triển vọng đối thoại Mỹ - Iran

Sức ép quân sự đè nặng lên triển vọng đối thoại Mỹ - Iran

Thế giới 20:34 02/11/2026

Washington tìm cách nối lại đàm phán với Tehran nhưng vẫn để ngỏ khả năng tấn công, trong khi Iran đặt ra nhiều điều kiện cho đối thoại và cảnh báo về một cuộc chiến kéo dài nếu giao tranh tái diễn.

Xem thêm