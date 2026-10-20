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Thể thao

Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League

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(HTV) - Paris Saint-Germain và Barcelona chuẩn bị đối đầu ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Trong khi PSG kỳ vọng lợi thế sân nhà, Barcelona đặt niềm tin vào Lamine Yamal và Raphinha. Cuộc so tài còn thu hút chú ý khi HLV Luis Enrique chạm trán đội bóng cũ.

PSG kỳ vọng vào chiều sâu đội hình

PSG có sự chuẩn bị tích cực trước cuộc tiếp đón Barcelona sau chuỗi trận thắng trên nhiều đấu trường. Đội hình có chiều sâu giúp HLV Luis Enrique linh hoạt trong việc phân bổ thời gian thi đấu cho các trụ cột như Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Fabián Ruiz và Achraf Hakimi.

Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League - Ảnh 1.
Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League - Ảnh 2.
Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League - Ảnh 3.

Các ngôi sao PSG tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Barcelona tại Champions League

Đáng chú ý, Luis Enrique vẫn dành sự quan tâm cho Barcelona, đội bóng ông từng dẫn dắt. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao tài năng của Lamine Yamal, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh tập thể của đại diện La Liga.

Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League - Ảnh 4.

HLV Luis Enrique đối đầu đội bóng cũ Barcelona tại sân Công viên các Hoàng tử

HLV Luis Enrique – CLB Paris Saint-Germain cho biết: “Yamal thuộc nhóm những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại và đang không ngừng cải thiện những khía cạnh trò chơi của cậu ấy. Nhưng mỗi khi đối đầu với Barcelona, chúng ta phải đề cập đến tập thể, họ có những ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới. Tôi vẫn xem Barca thi đấu, với tư cách là người hâm mộ, thấy được tính cạnh tranh và bản sắc của đội qua từng trận đấu”. 

Barcelona đặt kỳ vọng vào Lamine Yamal

Ở phía đối diện, Barcelona cũng cho thấy sức tấn công đáng chú ý với chuỗi trận ghi bàn hiệu quả. Lamine Yamal là một trong những gương mặt nổi bật nhờ khả năng tạo đột biến, trong khi sự trở lại của Raphinha giúp HLV Hansi Flick có thêm phương án trên hàng công.

Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League - Ảnh 5.
Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League - Ảnh 6.
Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions League - Ảnh 7.

Lamine Yamal là một trong những niềm hy vọng tấn công của Barcelona

Tuy nhiên, bài toán nhân sự ở hàng thủ vẫn là điều Barcelona cần tính đến khi Jules Koundé và Eric García gặp vấn đề chấn thương. Trước sức ép từ những mũi nhọn của PSG, khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái sẽ đóng vai trò quan trọng với đội khách.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh về chiến thuật, màn so tài còn thu hút sự chú ý bởi những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu như Dembélé và Yamal. Công tác an ninh tại Paris cũng được quan tâm trong bối cảnh thành phố xuất hiện những diễn biến bất ổn.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/KA8yvnbijis?si=CimLkQLT3wQIKL2a

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