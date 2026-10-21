UEFA Champions League: Barcelona thất bại trước PSG với tỷ số 2-4

Lamine Yamal tiếc nuối trong trận đấu trên sân Parc des Princes (Ảnh: Reuters)

Barcelona thua cuộc trước PSG

Với trận đấu trên sân vận động Parc des Princes, Barcelona xem cuộc chạm trán nhà đương kim vô địch châu Âu PSG là thước đo cho tham vọng tại UEFA Champions League. Trước giờ lăn bóng, tiền vệ Pedri nhận định: "Màn so tài này sẽ chỉ ra vị thế thực sự của đội bóng xứ Catalunya tại đấu trường châu lục".

Tiền vệ Pedri (bên phải) tranh chấp bóng với Joao Neves tại vòng bảng UEFA Champions League ngày 20/10 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, đại diện Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tổn thất không nhỏ về nhân sự. Bộ đôi hậu vệ Eric Garcia và Jules Kounde vắng mặt vì chấn thương, trong khi Marc Bernal bất ngờ được xếp đá chính ở tuyến giữa thay cho Rodri. Dù hàng công của Barcelona vốn đang áp đảo tại đấu trường quốc nội La Liga, giới chuyên môn vẫn đặt dấu hỏi khi lối chơi của HLV Flick có thể khiến hàng thủ lộ nhiều khoảng trống trước các đối thủ hàng đầu châu Âu.

Nỗi lo đó đã trở thành hiện thực trên đất Pháp. PSG thích nghi với nhịp độ dồn dập mà đội khách cố gắng áp đặt. Phút 38, Desire Doue dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nếu không có 8 pha cứu thua xuất sắc từ thủ môn Joan Garcia trong hiệp một, Barcelona dễ dàng vỡ trận trước sức ép từ đối phương.

Desire Doue (số 14) dứt điểm hạ gục thủ thành Joan Garcia, mở tỷ số cho PSG ở phút 38 (Ảnh: Reuters)

Điểm sáng từ Lamine Yamal

Bước sang hiệp hai, sau pha cản phá chuẩn xác nữa của thủ môn Joan Garcia ngay đầu hiệp, Barcelona bắt đầu giành lại quyền kiểm soát thế trận. Tài năng 19 tuổi Xavi Espart đã đánh dấu lần đầu tiên đá chính tại đấu trường Champions League bằng bàn thắng gỡ hòa.

Tài năng 19 tuổi Xavi Espart gặp chấn thương trên sân (Ảnh: Reuters)

Sau 45 phút đầu tiên, Lamine Yamal đã khiến hệ thống phòng ngự của PSG liên tục chao đảo trước khả năng kiểm soát bóng và những đường chuyền sắc lẹm từ ngôi sao trẻ bên phía Barcelona.

Thế trận bị phá vỡ ở phút 72, khi Lucas Hernandez ghi bàn từ quả phạt góc, đưa PSG vươn lên dẫn trước tỉ số. Sau đó, những đòn giáng liên tiếp từ đội chủ sân Parc des Princes đã đánh gục Barcelona, khép lại trận đấu với tỷ số 4-2 nghiêng về đoàn quân của HLV Luis Enrique.

Tiền vệ Gavi thất vọng sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Parc des Princes (Ảnh: Reuters)

HLV Hansi Flick vẫn giữ tinh thần tích cực

Phát biểu trên kênh Movistar+ sau trận đấu, đội trưởng Raphinha khẳng định: "Dù kết quả không được như mong đợi, đội đã thi đấu công bằng và hết mình, đồng thời, chúng tôi xem đây là bài kiểm tra chất lượng chứng minh năng lực cạnh tranh của câu lạc bộ".

Đồng quan điểm với học trò, HLV Hansi Flick giữ thái độ tích cực và cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ trận đấu để phát huy nhiều tín hiệu lạc quan mà toàn đội đã thể hiện.

HLV Hansi Flick giữ sự lạc quan dù Barcelona thất bại trước PSG (Ảnh: Reuters)

HLV Hansi Flick nhìn nhận PSG đã thi đấu vượt trội hơn. Dù vậy, Barcelona ở trận này không còn lặp lại những sai lầm từng xuất hiện trong hai mùa giải Cúp châu Âu gần đây, khi toàn đội đã giữ kỷ luật tốt hơn và hạn chế được sơ hở khi đối thủ phản công.

Kết quả thua tại Paris mang lại nhiều tiếc nuối, nhưng trận đấu tại Paris đã giúp Barcelona có thêm niềm tin về năng lực cạnh tranh thực sự ở đấu trường châu Âu.

Nguồn tin: Reuters