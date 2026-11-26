Avdija và Lillard giúp Trail Blazers thắng trận tại NBA Cup

Ở lượt trận vòng bảng NBA Cup tại Portland, Trail Blazers có năm cầu thủ ghi ít nhất 10 điểm. Deni Avdija dẫn đầu đội chủ nhà với 33 điểm, còn Damian Lillard ghi 29 điểm.

Deni Avdija (số 8) dẫn đầu đội chủ nhà với 33 điểm (Ảnh: AP)

Hậu vệ Damian Lillard (số 0) của Portland Trail Blazers trong trận đấu tại NBA Cup (Ảnh: AP)

Bên cạnh hai cầu thủ này, Sidy Cissoko đóng góp 16 điểm. Từ băng ghế dự bị, Jrue Holiday ghi 11 điểm và Scoot Henderson ghi 10 điểm. Chiến thắng 116-111 giúp đội bóng bang Oregon nâng tổng thành tích lên 12 thắng - 6 thua.

Victor Wembanyama ghi 44 điểm cho San Antonio Spurs tại NBA Cup

Về phía Spurs, trung phong cao hơn 2 mét Victor Wembanyama dẫn đầu danh sách ghi điểm toàn trận với 44 điểm. Anh ném trúng 17/30 lần, có thêm 16 pha bắt bóng bật bảng (rebound) và hai pha chắn bóng.

Victor Wembanyama dẫn đầu danh sách ghi điểm toàn trận với 44 điểm (Ảnh: AP)

Stephon Castle ghi 20 điểm, sáu rebound và chín kiến tạo cho đội khách. Devin Vassell đóng góp 18 điểm. Sau trận thua này, thành tích của San Antonio Spurs là 16 thắng - 4 thua.

Cục diện vòng bảng NBA Cup và lịch đấu tiếp theo

Chiến thắng này giúp Trail Blazers tiếp tục cạnh tranh suất vé vớt vào vòng loại trực tiếp NBA Cup. Đại diện bang Oregon hiện đạt thành tích 2 thắng - 1 thua tại vòng bảng với hiệu số +7.

Trail Blazers tiếp tục tranh suất vé vớt vào vòng loại trực tiếp NBA Cup (Ảnh: AP)

Dù thất bại tại Portland, San Antonio Spurs vẫn đứng đầu bảng đấu nhờ hiệu số +48. Cả hai đội sẽ đấu lượt cuối vòng bảng vào tối ngày 27/11. Cụ thể, Spurs làm đội khách trên sân Los Angeles Lakers và Trail Blazers tiếp đón Golden State.

Nguồn tin: AP