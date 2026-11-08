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Thể thao

Denver Nuggets thắng Indiana Pacers trong trận đấu NBA tại Mexico

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Nikola Jokic ghi 19 điểm, 13 rebounds và 8 kiến tạo, góp công giúp Denver Nuggets đánh bại Indiana Pacers với tỷ số 114-102 tại Mexico City. Chiến thắng này đánh dấu trận thắng thứ tư trong năm trận gần nhất của Nuggets, trong khi Pacers tiếp tục gặp khó khăn khi thiếu vắng ngôi sao Tyrese Haliburton.

Nuggets tạo cách biệt lớn nhờ Jokic

Trận đấu diễn ra ngày 7/11 tại Mexico City, nơi Indiana Pacers được tính là đội chủ nhà. Nikola Jokic sớm tạo dấu ấn khi ghi 10 trong tổng số 19 điểm ngay ở hiệp đầu tiên. Trung phong người Serbia tiếp tục đóng góp toàn diện với 13 rebounds và 8 kiến tạo, giúp Denver kiểm soát thế trận.

Denver Nuggets thắng Indiana Pacers trong trận đấu NBA tại Mexico - Ảnh 1.

Nikola Jokic (Denver Nuggets) thực hiện pha ném rổ trước sự truy cản của Kelly Oubre Jr. (Indiana Pacers) trong trận đấu tại Mexico City ngày 7/11/2026 (Ảnh: AP)

Cameron Johnson ghi thêm 18 điểm, còn Jamal Murray đóng góp 16 điểm cho Nuggets. Đội bóng bang Colorado tận dụng hiệu quả khoảng thời gian Pacers bế tắc trong hiệp hai để thực hiện chuỗi lên điểm 15-0. Cú ném rổ của Murray giúp Denver nới rộng cách biệt lên 64-37, mức dẫn điểm lớn nhất trận, trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Denver Nuggets thắng Indiana Pacers trong trận đấu NBA tại Mexico - Ảnh 2.

DeMar DeRozan (Denver Nuggets) thực hiện cú ném rổ trước sự phòng ngự của Ivica Zubac (Indiana Pacers) (Ảnh: AP)

Bên phía Indiana, Pascal Siakam là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất với 23 điểm. Larry Nance Jr. đóng góp 15 điểm từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, Pacers gặp bất lợi khi thiếu hậu vệ All-Star Tyrese Haliburton do chấn thương gân kheo.

Pacers nỗ lực trở lại nhưng không thể lật ngược tình thế

Sau giờ nghỉ, Indiana cải thiện khả năng tấn công. Hai cú ném ba điểm liên tiếp của Aaron Nesmith giúp Pacers rút ngắn tỷ số xuống còn 67-79 trong hiệp ba. Quenton Jackson tiếp tục ghi điểm, đưa đội nhà thu hẹp cách biệt xuống còn 10 điểm trước khi hiệp đấu khép lại.

Denver Nuggets thắng Indiana Pacers trong trận đấu NBA tại Mexico - Ảnh 3.

Pascal Siakam (Indiana Pacers) lên rổ trong trận gặp Denver Nuggets tại Mexico City (Ảnh: AP)

Ở hiệp cuối, cú ném ba điểm của Jarace Walker đưa Pacers đến gần đối thủ hơn với tỷ số 95-102 khi trận đấu còn hơn 7 phút. Dù vậy, Nuggets nhanh chóng đáp trả bằng chuỗi 6 điểm liên tiếp, tái lập khoảng cách an toàn và bảo toàn chiến thắng 114-102.

Denver Nuggets thắng Indiana Pacers trong trận đấu NBA tại Mexico - Ảnh 4.

Ca sĩ Mario Girón trình diễn quốc ca Mexico trước trận đấu giữa Indiana Pacers và Denver Nuggets (Ảnh: AP)

Đây là lần thứ 35 NBA tổ chức một trận đấu tại Mexico kể từ khi giải đấu lần đầu đưa các trận giao hữu đến quốc gia này vào năm 1992. Mexico cũng là quốc gia ngoài Mỹ và Canada đăng cai nhiều trận NBA nhất. Theo AP, 12 trận gần nhất tại đây, bao gồm cuộc đối đầu giữa Nuggets và Pacers, đều bán hết vé.

Denver Nuggets thắng Indiana Pacers trong trận đấu NBA tại Mexico - Ảnh 5.

Marvin Bagley III (Indiana Pacers) tranh bóng trong trận đấu với Denver Nuggets tại Mexico City ngày 7/11/2026 (Ảnh: AP)

HLV David Adelman của Denver đánh giá cao bầu không khí tại nhà thi đấu Arena CDMX, đồng thời nhấn mạnh sức lan tỏa quốc tế của NBA. Với kết quả này, Nuggets tiếp tục duy trì phong độ tích cực, còn Pacers phải tìm cách cải thiện thành tích trong giai đoạn thiếu vắng Haliburton.

Ở lượt trận tiếp theo, Denver sẽ làm khách trên sân Houston Rockets, trong khi Indiana chạm trán Dallas Mavericks.

Nguồn: AP

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