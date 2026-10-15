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Xã hội

Tập huấn Luật Phòng chống ma túy 2025 TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao ý thức tố giác tội phạm

KIỀU LAN, HỒ ĐỨC, MINH KHANG
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(HTV) - Tập huấn Luật Phòng chống ma túy 2025 TP. Hồ Chí Minh vừa được Ban Chỉ đạo 26 phường Xuân Hòa tổ chức cho hơn 140 đại biểu. Chương trình tuyên truyền các điểm mới của luật, phổ biến phương thức thủ đoạn của tội phạm và phát huy vai trò cộng đồng trong tố giác tội phạm ma túy.

Ban Chỉ đạo 26 phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh vừa qua đã tổ chức hội nghị tập huấn những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành cho người dân trên địa bàn.

Tập huấn Luật Phòng chống ma túy 2025 TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao ý thức tố giác tội phạm - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành do Ban Chỉ đạo 26 phường Xuân Hòa tổ chức

Cập nhật các điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 140 đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân, cán bộ cơ sở và lực lượng nòng cốt địa phương. Tại đây, các báo cáo viên thuộc Khoa Luật — Học viện Cảnh sát nhân dân đã trực tiếp truyền đạt những nội dung pháp lý quan trọng; trọng tâm là các điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành. Dịp này, báo cáo viên cũng phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay.

Tập huấn Luật Phòng chống ma túy 2025 TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao ý thức tố giác tội phạm - Ảnh 1.
Tập huấn Luật Phòng chống ma túy 2025 TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao ý thức tố giác tội phạm - Ảnh 2.

Các đại biểu và đông đảo người dân phường Xuân Hòa nghiêm túc theo dõi, ghi chép và tiếp thu nội dung phổ biến pháp luật phòng chống ma túy

Phát huy vai trò Nhân dân trong chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp trực tiếp các vướng mắc thực tế của người dân liên quan đến quy trình xử lý và công tác phòng, chống ma túy ngay tại cơ sở.

Việc kết hợp giữa lý luận pháp luật và thực tiễn đã nâng cao rõ rệt nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong công tác phòng ngừa. Qua đó, hội nghị khuyến khích Nhân dân chủ động phát hiện, kịp thời cung cấp thông tin tố giác tội phạm cho lực lượng chức năng, góp phần xây dựng địa bàn an toàn và bảo đảm an ninh trật tự bền vững tại phường Xuân Hòa.

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