Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đánh dấu bước khởi đầu trong việc định hình, giới thiệu và khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn phường. Qua đó, địa phương hướng đến quảng bá hình ảnh Thủ Đức, đồng thời phát huy những giá trị sẵn có để phát triển các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.

Các hoạt động công bố sản phẩm du lịch đặc trưng tại địa phương

Phường Thủ Đức có nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử và văn hóa gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Thủ Đức. Bên cạnh các địa điểm mang giá trị di sản, địa phương còn có Nhà Truyền thống phường, các điểm kết nối giao thông bằng tuyến Metro, bến buýt sông cùng hệ thống cơ sở lưu trú, ăn uống và dịch vụ.

Những giá trị văn hóa, lịch sử góp phần tạo nên dấu ấn riêng của phường Thủ Đức

Đây là những điều kiện thuận lợi để xây dựng các chương trình tham quan, trải nghiệm kết hợp giữa di sản văn hóa, lịch sử, giao thông đô thị và dịch vụ du lịch. Việc kết nối các nguồn lực này không chỉ mở rộng lựa chọn cho du khách mà còn góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương.

Các điểm tham quan được kết nối với hệ thống dịch vụ trên địa bàn

Việc công bố sản phẩm du lịch đặc trưng không đơn thuần là giới thiệu các điểm tham quan, mà còn đặt nền móng cho hướng tiếp cận mới trong công tác phát triển du lịch tại địa phương. Trong đó, việc xây dựng những hành trình có tính kết nối, khai thác giá trị văn hóa, lịch sử gắn với trải nghiệm thực tế được xác định là một định hướng quan trọng.

Các công trình kiến trúc và di tích gắn với quá trình hình thành, phát triển vùng đất Thủ Đức

Thời gian tới, phường Thủ Đức sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến; đồng thời xây dựng các nội dung truyền thông, hình ảnh, video và thông tin du lịch. Qua đó, người dân và du khách có thể thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu và lựa chọn hành trình tham quan phù hợp.

Phường Thủ Đức hướng đến phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và trải nghiệm du khách

Với định hướng lấy giá trị văn hóa, lịch sử làm nền tảng, trải nghiệm của du khách làm trung tâm và sự đồng hành của doanh nghiệp, cộng đồng làm động lực, phường Thủ Đức kỳ vọng từng bước hoàn thiện các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm điểm nhấn trong hoạt động du lịch của TP. Hồ Chí Minh.







