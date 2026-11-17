Tham dự lễ khởi công có đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Lễ khởi công Dự án xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức

Dự án thuộc công trình dân dụng cấp II, nhóm B, được xây dựng trên diện tích 4.660 m². Công trình gồm một khối nhà bố trí theo hình chữ U, cao 4 tầng nổi, một tầng hầm và tầng tum kỹ thuật.

Theo thiết kế, trường có các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện, khối hành chính – quản trị cùng khu thể dục thể thao và sân chơi. Các khu vực vận động, vui chơi được bố trí rộng rãi, an toàn và tách biệt nhằm bảo đảm sự yên tĩnh cho khu lớp học.

Công trình được xây dựng trên diện tích 4.660 m²

Việc đầu tư xây dựng cơ sở 2 nhằm hiện thực hóa chiến lược đổi mới giai đoạn 2025 – 2030 của Trường THPT Thủ Đức theo hướng tiên tiến, hội nhập quốc tế; hướng đến xây dựng cơ sở giáo dục kiểu mẫu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch và thiết kế kiến trúc trường học.

Dự án góp phần bổ sung cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới trường lớp tại TP. Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn phát triển mới, không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh mở rộng, sức hút dân cư ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống trường lớp. Dự án cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu đạt 300 chỗ học trên 1 vạn dân trong độ tuổi đi học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công trình góp phần chuẩn hóa mạng lưới trường lớp theo hướng thông minh, sinh thái, đáp ứng nhu cầu học tập trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Thành phố.