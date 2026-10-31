Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối

Trước nhu cầu tiêu thụ nông sản tăng cao vào dịp cuối năm, Ban Quản lý chợ phối hợp với Đội 2 Sở An toàn thực phẩm, Quản lý thị trường và các đơn vị tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Đa dạng các mặt hàng trái cây được bày bán tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Gắn bó với hoạt động kinh doanh trái cây tại chợ hơn 20 năm, bà Võ Thị Lan luôn chú trọng đến nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Theo bà, các mặt hàng kinh doanh chủ yếu được trồng trong nước, do những đơn vị cung cấp lâu năm phân phối và có đầy đủ giấy tờ liên quan. Việc bảo đảm an toàn thực phẩm cũng góp phần giữ gìn uy tín của tiểu thương và chợ đầu mối.

Đối với trái cây nhập khẩu, các tiểu thương thực hiện kiểm tra hàng hóa trước khi phân phối. Chị Ngô Thị Hạnh Tiên, đại diện Công ty TNHH MTV Hạnh Ngộ, cho biết, hàng nhập khẩu được thực hiện thủ tục hải quan, có hóa đơn và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hàng hóa cũng được kiểm tra kỹ trước khi xuất đi.

Hoạt động mua bán, phân phối trái cây tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức

Ông Nguyễn Bình Phương - Giám đốc Kinh doanh chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức cho biết, Ban Quản lý thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm và khám sức khỏe cho người kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, chợ chỉ ghi nhận một số vi phạm nhỏ, chủ yếu liên quan đến khoảng cách kê rau củ so với mặt đất. Các trường hợp được lập biên bản và xử lý ngay khi phát hiện.

Việc tăng cường kiểm soát hàng hóa tại chợ đầu mối góp phần đảm bảo chất lượng nông sản trước khi phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong mùa cao điểm cuối năm.



