Giải ngân đầu tư công tăng tốc, tháo gỡ điểm nghẽn thi công

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu các địa phương hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 15/12, cao hơn mức khoảng 95 - 97% của những năm trước. Đây là áp lực không nhỏ đối với các địa phương trong giai đoạn nước rút, nhất là những đơn vị mới kiện toàn bộ máy quản lý dự án.

Tại phường Thạnh Mỹ Tây, dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng đã khởi công từ tháng 10. Công trình được triển khai nhằm cải thiện điều kiện giao thông, vệ sinh môi trường và khắc phục tình trạng ngập úng do hệ thống thoát nước xuống cấp.

Tuyến đường đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường; chủ đầu tư cùng nhà thầu đặt mục tiêu sớm hoàn trả mặt bằng, cải thiện điều kiện giao thông và vệ sinh môi trường cho khu vực

Dù công tác chuẩn bị thi công đã cơ bản hoàn tất, dự án vẫn còn vướng mắc về mặt bằng tại khu vực cửa xả. Đây là một trong những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ chung.

Ông Nguyễn Duy Bằng - Chỉ huy trưởng dự án hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết qua khảo sát, đơn vị ghi nhận một căn nhà nằm ngay vị trí cửa xả số 1 chưa được giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng, nhà thầu sẽ huy động nhân lực thi công ngày đêm để bù tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Các đơn vị vừa triển khai thi công vừa tổ chức rào chắn hợp lý trên tuyến hẻm có mật độ lưu thông cao, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân

Bên cạnh mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng là vấn đề được địa phương và các nhà thầu quan tâm trong giai đoạn cuối năm. Các đơn vị đang chủ động làm việc với nhà cung cấp, lên kế hoạch dự trù vật tư để hạn chế gián đoạn thi công.

Ông Lê Hòa - Trưởng phòng Quản lý công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết thời điểm cuối năm, nhiều công trình đồng loạt tập trung thi công xây lắp nên nhu cầu vật tư tăng cao. Ban quản lý dự án sẽ phối hợp với nhà thầu làm việc sớm với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung phục vụ công trình.

Hiện trạng mặt đường đọng nước, nắp hố ga xuống cấp tại khu vực thi công cho thấy tính cấp thiết của việc nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập úng

Tại dự án đường Huỳnh Mẫn Đạt, các đơn vị thi công cũng chủ động dự trù vật liệu theo từng giai đoạn. Do hạng mục thi công cống cần khối lượng lớn cát, đá, nhà thầu phải tính toán lượng vật tư dự trữ trong khoảng 15 - 20 ngày và bổ sung liên tục để đáp ứng yêu cầu thi công.

Tại công trường, tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt là một trong những tuyến giao thông nội thị quan trọng của phường, có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Dù thời gian thi công dự kiến kéo dài 6 tháng, đơn vị thi công đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn trả mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Giải ngân đầu tư công hướng đến mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch

Năm 2026, phường Thạnh Mỹ Tây được giao quản lý 14 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 366 tỷ đồng, gồm 1 dự án sử dụng ngân sách thành phố và 13 dự án sử dụng nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Đến hết Quý III, tỷ lệ giải ngân đạt 80,42%.

Trong Quý IV, địa phương tiếp tục được bổ sung 28 tỷ đồng, phần lớn tập trung cho các dự án khởi công mới. Điều này đòi hỏi công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công phải được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

Vật tư xây dựng, máy móc được tập kết cùng hệ thống biển báo phân luồng tại khu vực đầu hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây) nhằm phục vụ thi công và bảo đảm an toàn giao thông

Ông Tô Đình Chương - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết địa phương đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, đẩy nhanh khối lượng thi công tại các dự án đã khởi công. Việc nghiệm thu, thanh toán được thực hiện theo khối lượng hoàn thành nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Đối với những dự án mới được phê duyệt hoặc đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, phường tiếp tục khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm điều kiện triển khai thi công trong năm 2027. Mục tiêu trước mắt là hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/12.

Công nhân khẩn trương thi công các hạng mục kết cấu tại công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn cuối năm

Với khối lượng công việc lớn trong giai đoạn cuối năm, phường Thạnh Mỹ Tây đang tập trung xử lý những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, ban quản lý dự án và các nhà thầu sẽ là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ công trình, hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công và sớm phát huy hiệu quả các dự án phục vụ người dân.



