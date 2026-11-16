Phường Tây Thạnh lan tỏa tinh thần sẻ chia qua Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của liên khu phố 13, 14 và 15, phường Tây Thạnh

Chăm lo hộ khó khăn từ những mô hình thiết thực

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tây Thạnh có chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình". Đây là dịp để liên khu phố 13, 14 và 15 nhìn lại những hoạt động chăm lo đời sống người dân. Thời gian qua, 3 khu phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp gặp khó khăn đột xuất.

Tại khu phố 14, hoạt động hỗ trợ hằng tháng được duy trì cho một hộ cận nghèo và hai hộ gặp khó khăn đột xuất. Hai mô hình “Bếp cơm 0 đồng” và “Bữa sáng yêu thương” phục vụ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí vận động gần 30 triệu đồng.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó tại ngày hội

Khu phố cũng trao 82 phần quà Tết với tổng trị giá 24,6 triệu đồng và tặng 7 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài các hoạt động an sinh, khu phố vận động người dân đóng góp 27 triệu đồng để nâng cấp, cải tạo và duy trì các công trình trong hẻm.

Phát huy vai trò của người dân ở khu phố

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở, gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo an sinh xã hội bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Tây Thạnh

Ngoài ra, nội dung phát biểu còn nhấn mạnh việc tăng cường tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích mỗi người dân chủ động góp sức xây dựng khu dân cư.

Từ khu phố 15, có ý kiến ghi nhận những chuyển biến tại địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng gia đình tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chung của khu dân cư.

Dịp này, ban tổ chức cũng biểu dương các gương “Người tốt, việc tốt”, đồng thời trao quà cho các hộ khó khăn và học sinh vượt khó.