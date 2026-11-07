Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh

Cùng dự Ngày hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các quầy hàng nông sản tại ngày hội

Từ sáng sớm, người dân xã Bình Lợi đã rộn ràng tham gia các hoạt động văn hóa như múa sạp, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, dân vũ, tạo không khí vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trong không khí rộn ràng, bà con xã Bình Lợi như được nhân đôi niềm vui khi vinh dự đón tiếp vị lãnh đạo đứng đầu Quốc hội đến chung vui, làm tăng thêm không khí phấn khởi cho bà con.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội

Chia sẻ với bà con ấp 15, xã Bình Lợi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tháng 11 có nhiều sự kiện ý nghĩa, đặc biệt lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 - là dịp để cán bộ, nhân dân hướng về văn hóa, cội nguồn của đất nước. Ngày hội đại đoàn kết hằng năm đã thực sự trở thành ngày vui, ngày hội tụ để chia sẻ, thăm hỏi, gắn bó, đoàn kết tại các khu phố, khu dân cư. Với tinh thần quyết tâm - quyết liệt - quyết làm, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng GDP 9 tháng đạt 9,01%; cao nhất trong 15 năm qua. Xuất, nhập khẩu lập mốc lịch sử, vượt 1.000 tỷ USD. Trong kết quả của cả nước, TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xã Bình Lợi một số nội dung. Ông nhấn mạnh, xã Bình Lợi cần tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết từ mỗi gia đình, xóm ngõ; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản nhằm giữ vững môi trường sống an toàn, không có tệ nạn xã hội. Đặc biệt, cần chú trọng tạo thêm các sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh cho thanh niên.

Về kinh tế, ông gợi mở xã Bình Lợi tập trung phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao, hữu cơ, xanh và sạch; đồng thời nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả để người dân làm giàu chính đáng.

Đánh giá cao nỗ lực giảm nghèo của địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách", hỗ trợ các hộ vừa thoát nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng khu dân cư ngày càng gắn bó keo sơn.

Địa phương và người dân xã Bình Lợi nhận các phần quà được trao tặng

Dịp này, 50 phần quà đã được lãnh đạo trung ương gửi đến cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hưởng ứng chương trình một triệu cây xanh, Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cũng trao tặng cây xanh cho địa phương và các phần quà cho người dân xã Bình Lợi.