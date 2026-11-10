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Xã hội

Phường Thới An lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng qua Ngày hội Đại đoàn kết

KIỀU MINH, NGUYỄN QUỐC
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(HTV) - Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư tại phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu cộng đồng, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Tại phường Thới An, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân giao lưu và gắn kết cộng đồng. Địa bàn phường có sự giao thoa giữa các khu dân cư Thới An và Thạnh Xuân trước đây. Vì vậy, những hoạt động văn hóa tại khu dân cư góp phần tạo sự gần gũi và gắn bó giữa người dân.

Phường Thới An lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng qua Ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh 1.
Phường Thới An lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng qua Ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh 2.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 24, phường Thới An

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức. Người dân cùng tham gia thi hát, giới thiệu các món ăn dân gian và giao lưu cộng đồng. Qua đó, những nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa đến các thế hệ, đặc biệt là người trẻ.

Tại khu phố 24, việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc được lồng ghép trong các hoạt động của khu dân cư. Bên cạnh những chương trình giao lưu, khu phố còn xây dựng kế hoạch phát huy các giá trị truyền thống, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết tăng cường gắn kết cộng đồng

Bên cạnh các chương trình văn hóa, phường Thới An còn tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu và tăng thêm sự gắn bó trong khu dân cư.

Ngoài ra, địa phương huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Các hoạt động về nguồn tại di tích lịch sử Vườn Cau Đỏ cũng được tổ chức, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử và truyền thống địa phương.

Phường Thới An lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng qua Ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh 3.

Hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Thới An

Các hoạt động chăm lo đời sống đã góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau giữa người dân trong khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục là dịp để phường Thới An phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa và vun đắp tình đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.


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