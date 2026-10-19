Cảnh báo từ vụ 2 người đuối nước khi câu cá trên hồ Định Công

Vào thời điểm trên anh N.N.B (sinh năm 1980, ở Thanh Hóa) đang đi thuyền nhỏ thả thính câu cá trên hồ Định Công thì xảy ra sự cố ngã xuống nước. Anh N.N.B cố bơi vào bờ nhưng khả năng bị chuột rút nên ra tín hiệu cầu cứu. Lúc này anh N.X.T (sinh năm 1981, ở Bắc Ninh) đang câu cá trên bờ kè hồ Định Công phát hiện đã nhảy xuống cứu nhưng cả hai đều mất tích trên hồ.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân tuyệt đối tuân thủ biển báo cấm câu cá trái phép tại các hồ công ích, khu vực cấm hoặc hành lang bảo vệ thủy lợi để tránh nguy cơ gây mất an toàn (Ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng Ban chỉ huy Quân sự, Công an phường Định Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày (18/10), lực lượng chức năng đã tìm được 2 nạn nhân tử vong, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Anh Nguyễn Văn Điệp, người dân địa phương cho biết, khu vực này đã có biển cảnh báo: "Không câu cá, vứt rác, phế thải xuống hồ. Không tắm, bơi lội, chèo thuyền trên hồ". Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có nhiều thuyền nhỏ được để sẵn để phục vụ việc thả mồi câu cá. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc trên, Cơ quan chức năng cảnh báo việc tự ý câu cá, nhất là câu cá ban đêm tại ao, hồ, sông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Người dân tuyệt đối tuân thủ biển báo cấm câu cá trái phép tại các hồ công ích, khu vực cấm hoặc hành lang bảo vệ thủy lợi.

Nguồn: TTXVN