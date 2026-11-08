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Xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình từ các hoạt động an sinh xã hội

PHÚC NGUYÊN, THANH PHONG
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(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, chăm lo đời sống người dân và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Tại phường An Hội Đông, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp nhìn lại những kết quả trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong các phong trào tại địa phương.

TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình từ các hoạt động an sinh xã hội - Ảnh 1.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa tại các khu dân cư

Thời gian qua, phường đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Vì người nghèo cùng các nguồn vận động xã hội hóa.

TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình từ các hoạt động an sinh xã hội - Ảnh 2.

Người dân địa phương tích cực tham gia các hoạt động gắn kết cộng đồng

Không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, những hoạt động này còn tạo sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng dân cư. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tham gia các phong trào tại địa phương, cùng chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Ông Đào Duy Thảo, Trưởng khu phố 33, phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh, cho biết địa phương đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, gắn kết cộng đồng. Người dân ghi nhận những chuyển biến tích cực, đặc biệt là chính quyền ngày càng gần dân, thông tin được truyền tải nhanh chóng hơn, tạo sự phấn khởi trong cộng đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình từ các hoạt động an sinh xã hội - Ảnh 3.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được địa phương quan tâm triển khai

Theo bà Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh, các hoạt động trao học bổng, quà tặng và hỗ trợ nhà ở đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời chăm lo tốt hơn cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quyết định công nhận Khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn" năm 2026; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và trao quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

TP. Hồ Chí Minh: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình từ các hoạt động an sinh xã hội - Ảnh 4.

Các hoạt động cộng đồng lan tỏa tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái

Thông qua Ngày hội, tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân.


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